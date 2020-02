VfL Eintracht Hagen: Erster Profivertrag für Theo Bürgin

Die schwere Verletzung ihres Linksaußens Daniel Mestrum, der sich noch immer in der Reha befindet, war für den Handball-Drittligisten Eintracht Hagen ein Schock. Doch sie bot einem Nachwuchstalent auch die Möglichkeit sich zu beweisen: Nun unterschreibt Theo Bürgin seinen ersten Profivertrag bei den Hagenern. „Für Daniel Mestrum war es großes Pech, aber so habe ich die Chance bekommen, mich zu empfehlen“, freut sich der 19-Jährige.

Begonnen hat seine handballerische Laufbahn beim FC Schalke 04, bevor er 2016 in seinem ersten B-Junioren-Jahr zu den Grün-Gelben wechselte. Während seiner Zeit bei der A-Jugend kam der 1,80 Meter große Spieler immer wieder auf Kurzeinsätze in der ersten Mannschaft: „Ich habe auch die Vorbereitung schon mitgemacht. Allerdings waren es vielleicht mal fünf bis zehn Minuten Spielzeit. Nach Mestrums Verletzung haben die Trainer mir dann das Vertrauen geschenkt.“

Und das zahlt der A-Jugendliche bis heute zurück. Beim vergangenen Heimspielsieg gegen den Longericher SC gehörte er mit vier Treffern zu den besten Torschützen.

Trainer ist voller Lob

„Ich denke, dass man Theo als den Senkrechtstarter der Saison bezeichnen kann“, freut sich auch VfL-Trainer Stefan Neff über die Entwicklung seines Schützlings und ergänzt: „Er hat seine Chance sofort genutzt, als sie sich ergeben hat. So etwas ist natürlich auch für den Verein immer ein Glücksgriff, wenn es nach einer Verletzung direkt Verstärkung aus den eigenen Reihen gibt.“ In 19 Ligaspielen erzielte der Linksaußen bisher 33 Treffer für die Eintracht. Auch Sportdirektor Michael Stock zeigt sich glücklich über die Vertragsunterschrift: ,,Wir gehen unseren Weg konsequent weiter und setzen bewusst auf die Jungs aus unserer eigenen Jugend. Theo hat in seinen Einsätzen überzeugt, daher ist es nur logisch, dass er nun mit einem Profivertrag für seine bisherigen Leistungen ausgestattet wird. Wir freuen uns, dass wir mit Daniel Mestrum und Theo in der nächsten Saison ein starkes Duo auf der Linksaußen-Position haben.“

Aktuell trainiert Bürgin noch zum Teil bei der A-Jugend mit. „Wir entscheiden von Woche zu Woche, wo er mehr gebraucht wird“, schaut Trainer Neff auch auf die anstehenden wichtigen Partien für den Nachwuchs.

Umstellung ist groß

„Ich hatte schon vorher damit geliebäugelt nach meiner Jugendzeit bei Eintracht zu bleiben. Als die Verantwortlichen dann auf mich zukamen, habe ich mich sehr gefreut und die Chance gerne angenommen“, so Büring. Auch wenn das Training und der Spielbetrieb zu Beginn schon eine Umstellung erforderten: „Es ist schon etwas deutlich anderes. In der A-Jugend falle ich mit meiner Größe von nur 1,80 Metern gar nicht groß auf, im Herrenbereich schon eher.“

Im Moment absolviert Bürgin sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Geschäftsstelle des VfL Eintracht. Ab dem kommenden Sommer möchte er in Hagen eine Ausbildungs beginnen. Zum Jahreswechsel ist er aus seiner Heimatstadt Gelsenkirchen nach Hagen gezogen und bewohnt nun eine WG, gemeinsam mit zwei weiteren Eintracht-Spielern.

Langfristige Ziele für die neue Saison

Gelten wird der Vertrag für drei Jahre. Denn der 19-Jährige hat langfristige Pläne mit dem Hagener Verein: „Als Mannschaft wollen wir möglichst schnell den Aufstieg zurück in die zweite Handball-Bundesliga schaffen.“

Und auch für seine persönliche Entwicklung sind die Ziele gesetzt: „Mit Daniel Mestrum habe ich, sobald er nach seiner Verletzung zurückkehrt, einen gestandenen und erfahrenen Spieler vor mir, von dem ich viel lernen und mitnehmen kann.“