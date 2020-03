VfL Eintracht Hagen verstärkt sich mit Bundesliga-Spieler

Die Planungen des Handball-Drittligisten VfL Eintracht Hagen für die kommende Saison schreiten voran. Das Team um Trainer Stefan Neff konnte nun einen erfahrenen Bundesliga-Spieler zu den Grün-Gelben locken: Mit Alexander Becker wechselt ein 1,98 Meter großer Kreisläufer mit der Erfahrung von 321 Erst- und Zweitliga-Partien an die Volme.

Nach sechs Jahren beim VfL Gummersbach, der sich noch Chancen auf den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga machen kann, war es für den 28-Jährigen Zeit für eine neue Station: „In Hagen entsteht ein tolles Projekt und hier wird im Umfeld sehr gute Arbeit geleistet. Diese Power müssen wir als Mannschaft mitnehmen und dann liegt es nur an uns, sportlich so zu arbeiten, dass wir das Ziel erreichen.“

„Ein Spieler, der in unser Konzept passt“

Und auch auf Seiten der Hagener Verantwortlichen ist die Freude über den dritten Zugang groß: ,,Alle Verantwortlichen waren sich einig, dass ein Spieler mit dieser Qualität in unser Konzept passt. Alexander zeichnet sich durch exzellente Abwehrarbeit aus und hilft uns auf der Kreisposition durch seine Körperlichkeit enorm weiter. Gemeinsam mit Julian Renninger, bildet Alexander ein starkes Duo sowohl im Angriff, als auch in der Abwehr”, blickt der sportliche Leiter Michael Stock erwartungsfroh auf die neue Saison.

Aktuell macht Becker noch eine Ausbildung zum Automobilkaufmann und möchte nach erfolgreichem Bestehen im Mai in Hagen leben und arbeiten. Mit zwei seiner zukünftigen Teamkollegen hat er auch bereits zusammengespielt: 2010 und 2014 in Friesenheim, beziehungsweise in Gummersbach mit Jan-Lars Gaubatz und 2016 mit Daniel Mestrum, ebenfalls in Gummersbach.

Sympathieträger für Hagen

Auch Eintracht-Geschäftsführer Joachim Muscheid freut sich auf die Neuverpflichtung: ,,Ich glaube, dass Alexander mit seiner Art Handball zu spielen und seiner Persönlichkeit zu einem Sympathieträger in Hagen werden kann. Für die Entwicklung unseres Projekts sind Spieler, die nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld Ausstrahlung besitzen, extrem wichtig. Er ist ein Spieler, der insbesondere in der Abwehr, eine hohe Qualität besitzt. Deshalb freue ich mich, dass wir ihn in der nächsten Saison im Kader haben, der der Mannschaft weitere Stabilität verleiht.”

Bergner verlässt den Verein

Ersetzen wird Becker auch das VfL-Eigengewächs Tom Bergner am Kreis, der in die erste Handball-Bundesliga wechselt. Zu welchem Verein es Bergner hinzieht, soll erst am Dienstag bekannt gegeben werden. ,,Tom hat die große Chance, sich bei einem Erstligisten zu beweisen, was uns alle im Verein absolut stolz macht. Auch wenn wir ihn gerne weiterhin hier gesehen hätten, wollen wir ihm keine Steine in den Weg legen”, erklärt Muscheid den Wechsel. Bergner kam aus der eigenen A-Jugend zu den Eintracht-Profis und hat bereits letzte Saison Drittliga-Luft geschnuppert. In dieser Saison gelangen ihm bisher 16 Treffer. Mit der U19-Nationalmannschaft ist er Vizeweltmeister und als bester Kreisläufer des Turniers ausgezeichnet geworden.