Von Trampolin bis Minigolf: Was in Hagen wieder möglich ist

Mit der bundesweiten Lockerung der Corona-Regeln werden in Hagen die Möglichkeiten für Freizeitsport wieder hochgefahren. Zeit also, auch abseits der eigenen vier Wände wieder aktiv zu werden. Egal ob auf dem Wasser, unter freiem Himmel oder in bunt gestalteten Sporthallen – Hagen hat einiges zu bieten.

Für manche Aktivitäten gibt es gesonderte Regeln, aber überall gilt: Achten Sie auf nötige Distanz von mindestens 1,5 Metern zu Mitmenschen und lesen Sie sich die Vorgaben der jeweiligen Betreiber durch. Aber eins sollte trotz allem nicht vergessen werden: Haben Sie viel Spaß! Hier sind unsere acht Freizeitsport-Tipps:

Lasertag

Die futuristische Jagd in der düsteren Hohenlimburger Halle musste pausieren, aber jetzt können erlebnishungrige Menschen wieder im Lasermaxx auf 600 Quadratmeter mit dem „Phaser“ ballern. Auch Arrow-Tag – hier wird mit Pfeil und Bogen gespielt – ist seit letzter Woche Dienstag wieder möglich.

„Die Menschen sind noch etwas zurückhaltend, einen großen Andrang gab es jetzt nicht“, erzählt Lasermaxx-Betreiber Robin Wahl. „Aber wir haben uns wirklich umfangreich vorbereitet. Wir haben die Halle bereits umgebaut und halten natürlich alle Hygiene- und Sicherheitsvorgaben ein.“

Öffnungszeiten: Di. bis Do. 17 - 22 Uhr, Fr. 18 - 0 Uhr, Sa. 13 - 0 Uhr, So. 13 - 22 Uhr, Mo. geschlossen.

Preise: Lasertag-Einzelspiel 7,50 Euro, Gruppe 250 Euro/Std.

Mehr Infos: lasermaxx.info/hagen

Springen vor Freude in die Luft: Yannic Zotzmann (links) und Mirko Oberhof vom "Sprungwerk". Foto: Michael Kleinrensing

Trampolin

Seit Montag darf man sich im Sprungwerk in den Hagener Elbershallen wieder in schwindelerregende Höhen begeben. Trampolinspringen sei dreimal effektiver als joggen, heißt es auf der Sprungwerk-Internetseite, da könne man sogar die NASA fragen. Und aufregender sei die Hopserei allemal. „Unsere Sprungfläche wird stark begrenzt. Um Wartezeiten und Traubenbildungen zu vermeiden, ist eine Buchung der Sprungzeit auf unserer Webseite ab sofort zwingend erforderlich“, schreiben die Verantwortlichen. Beim Betreten und Verlassen des Sprungwerks herrscht Maskenpflicht, beim Springen jedoch nicht. Spinde, Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Kinder dürfen maximal eine Begleitperson mitbringen.

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 15 - 20 Uhr, Fr. 15 - 22, Sa. 10 - 22, So. 10 – 20.

Preise: Reguläres Springen ab 13 Euro/Stunde, im Familientarif 11 Euro/Std.

Mehr Infos: sprungwerk-hagen.de

Bowling

Ab heute dürfen im Bowling Room auf dem Elbersgelände wieder die Pins fliegen. Vor gut eineinhalb Jahren wurde hier ein großes Eventcenter geschaffen, auf dessen 25 modernen Bahnen Bowling gespielt werden kann. Anders als beim Vorgänger Bowling As, setzt man auch auf andere Freizeitmöglichkeiten. Es gibt einen Spielbereich („Game area“) in der oberen Etage mit Billard- und Air-Hockey-Tischen sowie Kickern. Die Gastronomie bietet Platz für 60 Gäste. Im Bowling Room gilt jetzt grundsätzlich Maskenpflicht, beim Spielen an der Bahn sowie am Restauranttisch indes nicht.

Öffnungszeiten: Do. 17 23 Uhr, Fr. 14 - 0, Sa. 11.30 - 0, So. 10 - 22.

Preise: Zwischen 17,50 und 32,50 Euro pro Bahn und Einheit (55 Minuten). Maximal 8 Personen. Zuzüglich 2,50 p.P. für Leihschuhe.

Mehr Infos: bowlingroom.com/hagen

Kartfahren

In der „grünen Hölle“ darf wieder kräftig Gas gegeben werden. Das Motodrom Hagen bietet auf 865 Meter puren Fahrspaß.

Mehr als 30 Leihkarts mit sechs bis 16 Pferdestärken stehen bereit. Während des Aufenthaltes auf dem Motodrom ist neben dem Einhalten der notwendigen Sicherheits- und Hygieneregeln das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes sowie Handschuhe vorgeschrieben. Aktuell werden keine Leihhelme zur Verfügung gestellt. Die mitzubringenden Helme müssen der ECE-Richtlinie 22 entsprechen.

Öffnungszeiten: Di. und Mi. 14 – 19 Uhr, Do., Fr. und So. 10 – 19 Uhr, Sa. 13 -19 Uhr, Mo. geschlossen.

Preise: Leihkart für neun Minuten Fahrt ab 12 Euro p.P.

Mehr Infos: motodrom-hagen.de

Minigolf

Blick auf den Ball und versuchen gerade zu schlagen: Beim Stern-Golf Hagen an der Schwerter Straße kann wieder eingelocht werden. Seit 43 Jahren wird auf 18 Bahnen ein Rundkurs geboten. Vor Corona war die Anlage bei gutem Wetter das gesamte Jahr über geöffnet. Nun darf seit dem vergangenen Sonntag wieder gespielt werden, wie Betreiberin Christel Baudach freudig berichtet: „Das Gelände ist weitläufig genug, da können sich alle gut aus dem Weg gehen und Abstand halten. Und ich sorge dafür, dass alle Schläger und Bälle immer ordentlich desinfiziert werden. Da braucht sich keiner Sorgen machen.“

Nach der coronabedingten Pause hofft Christel Baudach auf Gäste: „Bei uns ist alles ebenerdig, so dass man auch sehr gut mit Kinderwagen oder Rollstühlen zu uns kommen kann“, wirbt die ältere Dame. Zudem liegt der Platz zwar gut erreichbar im Stadtteil Boele und verfügt über einen großen Parkplatz, liegt aber dennoch mitten im Grünen.

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 15 - 19 Uhr, Sa. 14 - 19 Uhr, Sonn- und Feiertags ab 12 Uhr (Öffnungszeiten sind witterungsabhängig)

Preise: Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre) müssen 2 Euro zahlen, Erwachsene 3 Euro.

Mehr Infos: sterngolf-minigolf-hagen.jimdofree.com

Ganz schön gruselig: Beim Golf’n’Glow wird Minigolf in bunten Themenwelten gespielt. Foto: Jens Stubbe / WP

Schwarzlicht-Minigolf

Wem das herkömmliche Minigolf zu langweilig ist, der erlebt beim Schwarzlicht-Minigolf eine völlig neue Welt. Das Golf’n’Glow in der Wehringhausener Straße bietet auf über 500 Quadratmetern 18 individuelle Bahnen in vier Themenwelten (Hollywood, Superhelden, Galaxy und Piraten). Stift und Zettel werden in der Dunkelheit nicht benötigt, die Punkte werden auf iPads eingetragen. „Schwarzlicht-Minigolf ist ein Spiel für jedermann, von neun bis 99 Jahren“, meint Golf’n’Glow-Mitarbeiter Gino Tränkler.

Öffnungszeiten: Di. – Do. 15 bis 21 Uhr, Freitag 15 - 22, Sa. 11 - 22 Uhr, So. 11 - 21, Mo. geschlossen.

Preise: Erwachsene ab 9,50 Euro, Kinder ab 7,50 Euro.

Mehr Infos: www.golfnglow.de

Fahrradverleih

E-Bike-Fahren ist im Trend, das merkt auch Bernd Trimborn, Inhaber von Zweirad Trimborn. „Durch die Corona-Zeit wurden nun viele gezwungen, auf das Rad umzusteigen. Gerade auf dem Weg zur Arbeit ersetzt es nun oft das Auto.“ Dank der Unterstützung vom Motor können die Touren länger werden als bisher und Berge einfacher überwunden werden. Wer sich nicht direkt ein eigenes E-Bike oder Fahrrad kaufen möchte, kann sich eins leihen.

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 13 Uhr und 15 - 18.30 Uhr, Sa. 9 - 13 Uhr.

Preise: E-Bikes können ab 20 Euro gemietet werden, Fahrräder ab 12 Euro.

Mehr Infos: www.zweirad-trimborn.de

Stand-Up-Paddling

„Wir dürfen schon wieder ziemlich viel“, freut sich Jonas Dickmann, Betreiber von Kayabamba. Mit seinem Stand-Up-Paddling-Verleih am Hengsteysee ist er vor allem bei gutem Wetter eine beliebte Anlaufstelle.

Jonas Dickmann betreibt am Hengsteysee Stand-Up-Paddling. Foto: Michael Kleinrensing

Mit einem Surfboard und einem Paddel kann man von dort aus den See erkunden. Ob am Anfang erst einmal kniend oder direkt stehend, das kann jeder für sich entscheiden. „Man kommt sehr schnell rein, es ist wirklich für jeden was“, sagt der Kayabamba-Inhaber.

Öffnungszeiten: Meistens ist der Verleih in der Woche von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Am Wochenende meist von 10 bis 20 Uhr.

Preise: Der Verleih startet bei 15 Euro pro Stunde.

Mehr Infos: kayabamba.de oder 02331-3440774.