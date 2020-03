Waldfest in Wetter findet nicht wie geplant statt

Dass das Coronavirus weitreichende Folgen für die lokalen Sportvereine haben würde, war klar. Drastische Folgen haben die Einschnitte ins öffentliche Leben jetzt auch besonders für die Handballer der HSG Wetter/Grundschöttel.

Nachdem sich der Vorstand in der Vorwoche neu aufgestellt hatte, muss der Verein nun einen großen Rückschlag hinnehmen: Das traditionelle Waldfest um die ehemalige Grundschule in Grundschöttel kann nicht wie geplant stattfinden. Ein herber Schlag für die HSG, denn die in der Stadt beliebte Veranstaltung stellte in den vergangenen Jahren die wohl größte Haupteinnahmequelle des Vereins dar.

„Ursprünglich hatten wir geplant, das Waldfest am 5. und 6. Juni stattfinden zu lassen. Doch dazu wird es jetzt nicht kommen“, erklärt Nina Winterhoff, die neue zweite Vorsitzende des Handballvereins ernüchtert. „Das ist doppelt traurig, weil wir in diesem Jahr auch das 25-jährige Bestehen unserer Handballspielgemeinschaft feiern wollten“, erklärt die HSG-Offizielle. „Bis zum geplanten Termin im Juni ist zwar noch etwas Zeit, aber es müssen trotzdem die notwendigen Genehmigungen eingeholt werden und wir müssen die nötigen Ressourcen schaffen, um die Veranstaltung austragen zu können. Bis zum Juni wird das einfach zu knapp“, begründet Winterhoff die Entscheidung des Vereins.

Verspätet nachholen

Ganz aufgeben möchten die Verantwortlichen der HSG die Veranstaltung in diesem Jahr aber nicht. „Wir haben uns mit dem Vorstand innerhalb einer Telefonkonferenz darauf verständigt, dass wir das Waldfest vorläufig auf den 14. bis 16. August verschieben wollen“, erklärt Winterhoff. Ob die Veranstaltung dann auch wie geplant stattfinden kann, ist derzeit jedoch noch nicht abzusehen. Entscheidend wird die Entwicklung um die Eindämmung des Coronavirus sein. „Die Situation ist nicht leicht. Für uns als Verein, aber auch für viele andere, sind finanzielle Einbußen jetzt schon spürbar. Wir wollen auch deshalb versuchen, das Waldfest in diesem Jahr etwas verspätet nachzuholen“, erklärt die Vize-Vorsitzende.

Sollte die Veranstaltung im August nachgeholt werden können, plant der Verein im Rahmen des 25-jährigen Bestehens der Handballspielgemeinschaft aus den Ursprungsvereinen TuS Grundschöttel und TGH Wetter einige Besonderheiten für die Festivität: „Wir sind gerade innerhalb des Vorstandes dabei, Ideen zu sammeln, damit wir auf dem Waldfest das Vereinsjubiläum gebührend platzieren“, so Winterhoff. Besonders profitierte in den letzten Jahren vor allem die Jugendabteilung von den finanziellen Einnahmen der HSG auf dem Waldfest. „Auch nach der Coronakrise wollen wir als Verein natürlich eine nachhaltige und langfristige Jugendarbeit vorantreiben. Ohne finanzielle Mittel fällt das aber schwer“, macht Winterhoff deutlich. Der Förderverein der HSG-Nachwuchsabteilung ist daher ganz besonders in den nächsten Monaten auf Spenden und und Einnahmen durch Mitgliedschaften angewiesen. „Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn sich Spender finden, die uns für unsere Jugendarbeit finanziell unter die Arme greifen würden. Gerade in Zeiten der Coronakrise würde das unsere Jugendabteilung und den Förderverein extrem entlasten“, erklärt die Vereinsoffizielle.