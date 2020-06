Warum bei TGH Wetter bis zu den Ferien draußen geturnt wird

Wetter. Die TGH Wetter hat die Übungseinheiten der Turnabteilung nach draußen verlegt. Das soll bis zu den Sommerferien so bleiben.

Die Resonanz war groß, erstaunlich groß. 21 Mitglieder der Turnabteilung der TGH Wetter kamen auf den Rasen vor dem Klubheim auf den Harkortberg, um endlich wieder Sport zu treiben. „Wirbelsäulengymnastik“, sonst in der Turnhalle Bergstraße vermittelt, bei Übungsleiterin Gabriele Pfitzner stand auf dem Programm. „Die Mitglieder sind froh, dass sie endlich wieder etwas machen können“, freut sich Turnabteilungs-Geschäftsführer Wolfgang Pfitzner über das große Interesse, „die hätten wir in einem Schwung gar nicht in einer Halle unterbringen können.“

Mit den ersten Übungsstunden konnte die Turnabteilung der TGH - unter den vom Hauptvorstand um Klubchef Michael Stiemert ausgearbeiteten entsprechenden Hygiene-und Abstands-Bedingungen - wieder aus der Corona-bedingten Zwangspause starten. Wozu das große Außengelände vor dem TGH-Vereinsheim bei schönem Wetter beste Bedingungen bot, auch zum Nordic Walking im nahen Harkortwald fanden sich viele Vereinsmitglieder ein. „Wir haben den Trainingsplan komplett überarbeitet, können alle Erwachsenen-Sportgruppen jetzt draußen anbieten“, sagt Wolfgang Pfitzner, dessen Turnabteilung aktuell etwa 450 Mitglieder mit relativ hoher Altersstruktur umfasst: „Nur die drei Kindergruppen fangen erst nach den Ferien wieder an.“

Da die städtischen Sporthallen in Wetter aktuell noch gesperrt sind, habe man sich entschlossen, alle Erwachsenen-Übungseinheiten der Turnabteilung bis zu den Sommerferien draußen anzubieten. „Viele sagen, dass es draußen an der frischen Luft ohnehin schöner ist“, sagt Wolfgang Pfitzner, „und in den Hallen würden wir mit dem notwendigen Hygienekonzept nur eine begrenzte Teilnehmerzahl unterbringen.“

Übungszeiten auf Klubgelände

Montags von17 bis 18 Uhr: Fit & Schlank (mit Christine Chrobok, Gelände vor dem TGH-Vereinsheim)

Dienstags von 16 bis 17 Uhr: Damengymnastik - aktiv und beweglich – (mit Christine Chrobok)

Dienstags von 19 bis 20.15 Uhr: Aerobic (mit Roswitha Schröter)

Mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr: Nordic Walking im Harkortwald (mit Brigitte Kieslich. Treffpunkt Parkplatz Harkortberg

Mittwochs von 18.15 bis 19.15 Uhr: Tai Chi (mit Renate Barthenheier) im Park Alter Friedhof

Mittwochs ab 19.30 Uhr trifft sich die Er & Sie-Gruppe zur Wanderung im Harkortwald am TGH-Vereinsheim

Donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr: Wirbelsäulengymnastik (mit Gabriele Pfitzner)