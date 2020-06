Warum SC Wengern noch eine Mannschaft meldet

Die positive Entwicklung bei den Fußballern des SC Wengern 5813 setzt sich fort. „Wann auch immer nach der Corona-Pandemie die Saison 2020/21 angepfiffen wird, wird der SC Wengern mit insgesamt drei Seniorenmannschaften den Spielbetrieb aufnehmen“, erklärte der 2. Vorsitzende Uwe Klöwer: „Das gab es seit 15 Jahren nicht mehr auf dem Brasberg.“ Der im Sommer 2018 gegründe Verein nimmt seit der Saison 2018/19 am Spielbetrieb teil, nachdem der TuS Wengern - am Ende nur noch mit einer Mannschaft aktiv - zuvor die Auflösung der Fußball-Abteilung beschlossen hatte. Der SC war vor zwei Jahren mit zwei Senioren- und drei Jugendmannschaften gestartet.

Als Grundstein für den weiteren Aufschwung sieht Klöwer die verbesserte Infrastruktur mit Umkleide-/Duschräumen und einem attraktiven Vereinsheim und ganz besonders die erfolgreichen Arbeit von Andreas Kurpinski. Der Trainer der zweiten Mannschaft, die in der reisliga C3 in der abgebrochenen Saison am Ende Rang zehn belegte., habe es geschafft, den „Wengeraner Geist“ bei seinen Spielern zu entfachen. „Wir haben einen Zuwachs, innerhalb der letzten zehn Monate, von 20 Spielern zu verzeichnen, betont Klöwer.

Robert Schwan wird Trainer

Die zweite Mannschaft, die bereits in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 34 Akteure einsetzte, hätte in die neue Runde mit 41 Spielern starten müssen. So wurde die Idee im Verein geboren, eine dritte Mannschaft in der Kreisliga C zu melden. Uwe Klöwer: „Wir freuen uns auf die positive Entwicklung im gesamten Seniorenbereich.“ Ein Trainer für die neue Dritte war schnell gefunden: Robert Schwan, Spieler der zweiten Mannschaft, wollte seine Schuhe eigentlich nach der abgelaufenen Saison an den Nagel hängen und übernimmt nun die neue Mannschaft.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin froh, ein Teil dieses tollen Vereins zu bleiben“, sagte Schwan über den SC, der in diesem Jahr eigentlich „100 Jahre Fußball in Wengern“ groß feiern wollte und hier durch die Corona-Krise ausgebremst wurde. Die Fußballschule des FC Schalke 04, das Sommerfest und die Austragung der Ruhrtal-Meisterschaften der Senioren auf dem Brasberg mussten abgesagt werden.