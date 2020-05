Warum Wengerns Jugend mit Klub aus Nachbarstadt zusammengeht

SC Obersprockhövel und SpVg. Hagen 11 hießen die letzten Gegner, in der neuen Saison können dies Wattenscheid 09 oder FC Altenbochum sein. Denn die Nachwuchsfußballer des SC Wengern 5813 treten dann - mit C- und B-Jugend - in einer Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Bommern 05 aus der Nachbarstadt Witten an. Und die neue JSG Bommern/Wengern wird nicht - wie bisher der SC - im Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr sondern im Kreis Bochum antreten, in dem die Bommeraner beheimatet sind „In beiden Altersklassen sind unsere starken Jahrgänge zusammengebrochen, deshalb tun wir uns zur nächsten Saison zusammen“, erklärt Wengerns Jugendleiter Uwe Klöwer, nur noch die Unterschriften der beiden Hauptvereine fehlen.

Talente wechseln nach Sprockhövel

Der Aderlass in C- und B-Jugend habe zur Idee der benachbarten Klubs - zwischen Wengerns Brasberg und Bommerns Goltenbusch liegen etwa 2,5 Kilometer - geführt, eine städteübergreifende JSG zu bilden. „Beide haben ihr Leid geklagt, dass die TSG Sprockhövel uns alle Kinder wegnimmt und wir ausbluten“, sagt Kloewer, wobei er betont: „Den Schritt zu solchen Klubs muss man natürlich machen, wenn man Talent hat und in der Westfalenliga spielen will.“ Es sorge aber dafür, dass bei den kleineren Klubs - die C1 des SC war 2019 noch Kreismeister - die Leistungsträger gehen. Aktuell etwa seien aus C- und B-Jugend in Wengern und Bommern sieben Spieler in Sprockhövel aktiv, drei sogar beim VfL Bochum.

Mit jeweils zwei Teams in B- und C-Jugend will die neue JSG nun im Kreis Bochum starten, die Spieler bleiben Mitglieder ihres Heimatvereins. Im Kreis Hagen/Ennepe-Ruhr tritt dann in der neuen Saison kein Jugendteam aus Wengern mehr an. A- und D-Jugendspieler des Vereins treten mit Zweitspielrecht für den SV Bommern an.