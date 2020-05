Kreisliga B und C: Welche Hagener Teams können aufsteigen?

Dass die Fußball-Saison abgebrochen wird, daran wird kein Weg vorbei führen. Aber wie wird sie gewertet? Absteiger wird es schon einmal keine geben, aber der Traum vom Aufstieg ist bei vielen Teams noch vorhanden. Im Raum steht die Wertung nach der Hinrunde, der aktuelle Tabellenstand, oder die Wertung nach der Quotientenregelung. Wir haben uns in den heimischen Ligen umgeschaut, wer sich Hoffnungen machen darf.

Kreisliga B 1

Unangefochten an der Tabellenspitze der Kreisliga B 1 steht seit dem sechsten Spieltag der TSV Fichte Hagen II. 48 Punkte aus 17 Spielen konnte das Team von Spielertrainer David Blaut mitnehmen und steht damit zwölf Punkte vor dem Zweitplatzierten SSV Hagen II. Dabei fand sich die Mannschaft erst im vergangenen Jahr zusammen. „Es sind viele Spieler dabei, die früher in der ersten Mannschaft aktiv waren und dann pausierten. Der Altersdurchschnitt liegt bei 35 Jahren, aber fast alle haben mal höher gespielt, weshalb der Aufstieg schon immer im Blick war, auch wenn es uns nun selbst überrascht hat, wie gut die Saison lief“, so Blaut. Sowohl nach der aktuellen Tabelle, als auch nach der Quotientenregelung und der Herbstmeisterschaft stehen die Eilper an der Spitze.

Da die Kreisliga B 1 über 1,5 Aufstiegsplätze verfügt, müsste der Zweitplatzierte ein Relegationsspiel absolvieren. Nach den neusten Meldungen vom FLVW wird dieser halbe Platz aber in einen vollen Aufstiegsplatz umgewandelt. Davon profitiert nun die zweite Mannschaft des SSV Hagen , die auch nach der Quotientenregelung den Rang hinter dem Spitzenreiter belegt. „Es war nicht unser Ziel aufzusteigen, wir waren viel mehr im Aufbau“, berichtet SSV-Trainer Mario Di Campi.

Doch dann verlief die Saison doch besser als erwartet, die Adler vom Höing stehen nun hinter Fichte. Ginge die Saison regulär zu Ende, würde es ein Relegationsspiel gegen die Platzierten der Kreisliga B 2 um den Aufstieg geben. „Das wäre für uns natürlich super, wenn wir ohne Entscheidungsspiel aufsteigen dürften“, hofft Di Campi darauf, dass nicht nach der Hinrundentabelle gewertet wird. Dort lag das SSV-Team noch auf dem vierten Rang.

Kreisliga C 1

Sie sind Spitzenreiter der Kreisliga C 1 und müssen trotzdem zittern: Die dritte Mannschaft des SV Hohenlimburg wird wohl hinter dem Hasper SV zurückstehen müssen. „Wir haben das Team neu gegründet und sind eigentlich alles nur Kumpels, die gemeinsam „just for fun“ spielen wollen“, berichtet SV-Trainer Oktay Özkaya und ergänzt: „Wir hatten gar keine großen Ambitionen, aber nachdem wir mit acht Siegen in die Saison gestartet sind, war der Aufstieg natürlich schon ein Thema.“

Doch sollte die Wertung nach der Hinrunden-Tabelle, oder der Quotientenregelung erfolgen, stehen die Hasper an der Spitze, die auch das Hinspiel gegen Hohenlimburg mit einem knappen 1:0-Sieg für sich entscheiden konnten. „Das war eine sehr unglückliche Niederlage“, ärgert sich Hohenlimburgs Özkaya auch im Nachhinein noch. Das Rückspiel musste Coronabedingt ausfallen. „Wahrscheinlich sagt das jedes Team, aber ich bin mir sicher, dass wir im zweiten Duell gegen Haspe gewonnen hätten. Wir haben uns geärgert und wollten nochmal angreifen, was jetzt nicht mehr geht.“ Sollte es mit dem Aufstieg nun nicht mehr klappen, wäre aber auch das für die Hohenlimburger kein Untergang: „Es wäre bitter, aber kein Beinbruch. Uns geht es darum Spaß am Fußball zu haben.“

Das Thema Aufstieg beschäftigte die Hasper schon vor Saisonbeginn, wie Trainer Mustafa Narin berichtet: „Wir wollten definitiv aufsteigen und haben uns im Vorfeld mit dem Vorstand auch extra um passende Spieler bemüht.“ Und das zahlte sich aus, steht der HSV doch nun mit 36 Punkten auf dem zweiten Rang. „Wenn wir nicht aufsteigen sollten, wäre das sehr schade, da wir auch Spieler dabei haben, die in der kommenden Saison altersbedingt ausscheiden wollten. Für diese wäre es ein schöner Abschied geworden.“

Aber auch von einer anderen Option hat der Hasper Trainer nach eigenem Bekunden schon gehört: „Es stand wohl auch mal der Vorschlag im Raum, dass es ein Entscheidungsspiel zwischen Hohenlimburg und uns geben könnte. Das halte ich allerdings nicht für die fairste Lösung. Die Zehner haben ihre erste Mannschaft in der Westfalenliga. Wenn sie Spieler von dort einsetzen haben wir keine Chance.“ Wirklich Gedanken möchte sich Narin aber noch gar nicht machen: „Wie es auch kommt, wir beißen die Zähne zusammen und greifen im schlechtesten Fall nächstes Jahr wieder an.“

Kreisliga C 2

Schaut man auf die Tabelle der Kreisliga C 2 steht das Team von Hagen United an der Spitze. Sollte die Spielzeit mit dem derzeitigen Stand gewertet werden, dürfte die Mannschaft um Trainer Kevin Reichmann jubeln. Geht es allerdings nach der Quotientenregelung oder der Herbstmeisterschaft schleicht sich der TuS Hasslinghausen vom dritten Platz an United und Hellas/Makedonikos II vorbei an die Spitze. Denn der TuS hat zwei Spiele weniger absolviert.