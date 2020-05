Wetter/Herdecke: Senioren treten in Corona-Krise nicht an

Herdecke/Wetter. Zu riskant erscheint den Tennis-Senioren der Spielbetrieb in der Corona-Krise: Nur 13 heimische Teams treten an, 23 verzichten.

Das wird tatsächlich die „Übergangssaison“, als die sie der Westfälische Tennis-Verband (WTV) bezeichnet hat. Von den heimischen Mannschaften, die für die Sommersaison gemeldet hatten, wollen nur 13 auch tatsächlich in der am 8. Juni startenden Spielzeit antreten. Dagegen haben insgesamt 23 Teams der fünf Vereine aus Herdecke und Wetter - darunter nach den Regionalliga-Herren 75 des TuS Ende ausnahmslos alle älteren ab der AK 50 - zurückgezogen. „Wir haben ziemlich einstimmig beschlossen, dass uns das zu riskant ist“, erklärte etwa Christa Goebel von den Ender Westfalenliga-Damen 60: „Der Verband hat sich viel Mühe gegeben, das tut uns auch leid. Aber so gerne man auch Tennis spielt, setzt man doch nicht freiwillig seine Gesundheit aufs Spiel.“

So treten Herdecker TC und SG Demag Wetter im Sommer nur mit jeweils einer Mannschaft an, die meisten - vornehmlich jüngeren Teams - stellt der TC Volmarstein mit sechs. Die Spielklassenzugehörigkeit behalten alle Mannschaften für den Sommer 2021, der Abstieg ist ausgesetzt. Für einige Mannschaften wird es eine sehr kurze Saison, in der Damen-Kreisklasse ewa haben TC Volmarstein und Herdecker TV mit BW Schwelm nur einen weiteren Gegner. Der Überblick:

TuS Ende

Es spielen:

Herren 40 Bezirksklasse

Herren 1. Kreisklasse

Mixed 40 Bezirksklasse

Zurückgezogen haben:

Herren 75 Regionalliga

Damen 60 Westfalenliga

Damen 40 Südwestfalenliga

Damen 40 II Kreisliga

Damen 60 II Südwestfalenliga

Herren 50 Bezirksliga

Herren 50 II Kreisliga

Herren 70 Südwestfalenliga

Herren 70 II Bezirksliga

Damen Doppel Bezirksliga

Herren 65 Dop. Südwestfalenliga

Herdecker TV

Es spielen:

Damen 4er 1. Kreisklasse

Herren 30 Südwestfalenliga

Zurückgezogen haben:

Damen 40 Bezirksliga

Herren 40 Kreisliga

Herren Hobby Kreisliga



Herdecker TC

Es spielen:

Herren 40 II 1. Kreisklasse

Zurückgezogen haben:

Damen 40 1. Kreisklasse

Herren 40 Bezirksklasse

Mixed 40 Bezirksliga

TC Volmarstein

Es spielen:

Damen 4er 1. Kreisklasse

Herren 1. Kreisklasse

Herren 2 Kreisliga

Herren 40 1. Kreisklasse

Mixed Bezirksklasse

Mixed 40 Bezirksklasse

Zurückgezogen haben:

Damen 40 1. Kreisklasse

Herren 60 Südwestfalenliga



SG Demag Wetter

Es spielen:

Damen Bezirksklasse

Zurückgezogen haben:

Damen 40 1. Kreisklasse

Damen 50 1. Kreisklasse

Herren 40 Bezirksliga

Herren 50 1. Kreisklasse