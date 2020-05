Wie „100 Jahre Fußball in Wengern“ komplett ins Wasser fällt

Die Fußballschule des FC Schalke 04 sollte kommen, die Größen aus der Vergangenheit zum Sommerfest, den Titel des Ruhrtalmeisters wollte man daheim verteidigen: „100 Jahre Fußball in Wengern“ sollte beim SC Wengern ursprünglich in diesem Sommer ganz groß gefeiert werden. Bis die Corona-Krise alle Planungen zunichte machte. Nach Schalker Jugendcamp und Party-Wochenende im Juni wurden nun auch die Ruhrtal-Meisterschaften – vom 27. Juli bis 2. August auf dem Brasberg geplant – abgesagt. „Da gibt es eine Menge Frust“, räumte Uwe Klöwer, 2. Vorsitzender und Jugendleiter der SC ein, kündigte aber an: „Jetzt machen wir es wie Olympia und alle anderen, wir verschieben das Jubiläum auf 2021.“

Mit 2:1-Sieg gegen FC Wetter Ruhrtalmeister Bei den Fußball-Ruhrtalmeisterschaften 2019 auf dem Harkortberg in Wetter setzte sich A-Kreisligist SC Wengern im Endspiel mit 2:1 (2:0) gegen den Bezirksligisten FC Wetter durch. Rene Henke und Odak Ereren hatten den Außenseiter vor der Pause in Führung gebracht, der Anschlusstreffer von Wetters Vincent Ebert in der Nachspielzeit kam zu späte. Das Spiel um Rang drei gewann SuS Volmarstein gegen den FC Herdecke-Ende mit 3:2, TSG Herdecke wurde durch ein 4:3 gegen TuS Esborn Fünfter.

Mit dem vielfältigen Projekt „100 Jahre Fußball in Wengern“ hatte sich der SC Wengern auch für den Wettbewerb um die „AVU Krone“ beworben. Und sich beim Engagement-Preis des heimischen Energieversorgers - am Donnerstag Abend wurden die Sieger digital per Livestream vorgestellt - auch Hoffnungen auf eine Top-Platzierung unter den 42 eingereichten Projekten gemacht. „In Vorgesprächen war man ganz begeistert, gerade wegen der Einbindung der Tradition, hat uns mit unserer Idee zwischen Platz eins und fünf gesehen“, sagt Uwe Klöwer, „jetzt landen wir auf Rang 32. Verständlich, denn es hat ja nichts von unseren Plänen stattgefunden.“

Dass neben dem Wochenend-Camp Mitte Juni der Fußballschule des FC Schalke 04, die vom ehemaligen Wengeraner Marco Fladrich geleitet wird, auch das große Sommerfest (19. bis 21. Juni) abgesagt werden musste, ist nachvollziehbar, da bis Ende August Großveranstaltungen verboten sind. Als solche sieht man beim SC Wengern auch die Ruhrtalmeisterschaften der besten Fußballer aus Herdecke und Wetter, bei denen man Ende Juli turnusgemäß erstmals auf dem Brasberg Gastgeber gewesen wäre. Im Vorjahr hatte der SC erstmals das einwöchige Vorbereitungsturnier durch einen 2:1-Finalsieg gegen Bezirksligist und Titelverteidiger FC Wetter gewonnen. „Es sind ja nicht nur die Spiele, sondern auch die Geselligkeit am Klubheim“, erklärt Klöwer, warum man Im Verein die Ruhrtalmeisterschaften als Großveranstaltung sieht. Den übrigen Teilnehmern FC Wetter, TuS Esborn, SuS Volmarstein, TSG Herdecke und FC Herdecke-Ende habe man frühzeitig signalisiert, dass man das Turnier absagen wolle – und positive Rückmeldungen erhalten. Wenn dann wieder Fußball-Wettkämpfe möglich seien – nach den neuesten Lockerungen ginge das momentan ja höchstens „Fünf gegen Fünf“ - , könne man kurzfristig eher einzelne Freundschaftsspiele als ein komplettes Turnier organisieren.

Herbstfest als mögliche Alternative

Als Ausrichter der Ruhrtalmeisterschaften soll der SC Wengern nun im nächsten Jahr auftreten, das gilt auch für andere Jubiläumsveranstaltungen. „Dann machen wir 100 plus 1 Jahre Fußball in Wengern“, sagt Uwe Klöwer, lediglich für die geplante Feier – dann ein Herbstfest – blicke man im Verein noch in Richtung Oktober/November. Weil man so viele Rückmeldungen von ehemaligen Wengeranern („Die freuen sich, dass der Fußball in so einem kleinen Dorfverein hoch gehalten wird“) erhalten habe, die dem Wiedersehen entgegengefiebert haben.. Aber der Klub-Vize räumt angesichts der umfangreichen Jubiläums-Vorbereitungen und der nun folgenden Absagen auch ein: „Da ist eine Menge Energie verloren gegangen.“