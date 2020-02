Wie ein Sammelalbum die TSG Herdecke vereint

Vor gut 40 Jahren trennte sich die Großfamilie der traditionsreichen TSG Herdecke, Fußballer, Handballer und Ringer gingen im Jahr 1979 eigenständige Wege. Nun sind sie wieder vereint, in einem Bilder-Sammelheft zumindest. Im Januar beim großen Foto-Shooting kam der Nachwuchs von TSG Fußball, TSG Schwerathletik und HSG Herdecke/Ende gemeinsam mit den Senioren-Teams schon am Bleichstein zusammen. Dort kommt nun das so produzierte Stickeralbum bei der großen „Kick-Off-Party“ am Sonntag ab zwölf Uhr auf den Markt, die 335 Einzelbilder und elf Teamfotos zum Einkleben können in Sammeltüten ab Montag in zwei Herdecker Supermärkten gekauft werden. „Es ist auch der Start für eine engere Zusammenarbeit zwischen den Strängen der alten TSG-Familie“, sagt Michael Joppa, Geschäftsführer der TSG-Fußballer.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Sonntag Kick-Off-Party Das Stickerfieber soll am nächsten Sonntag bei der „Kick-Off-Party“ für das Sammelheft der TSG Herdecke, die von den Herdecker Rewe-Märkten veranstaltet wird, ausbrechen. Von 12 bis 16 Uhr wird direkt an der Bleichsteinhalle jede Menge Spaß - von Getränken und Essen bis zu Freestylern und Ballonkünstlern - geboten. Offizieller Verkaufsstart von Album und Stickerpacks ist am nächsten Montag.

Ideengeber des Herdecker Stickeralbums war Christian Symalla, in dessen Rewe-Markt in Ende es Alben und Bilder ebenso wie im Rewe Kaufpark im Mühlencenter ab Montag gibt. „Mein Traum war es eigentlich, ein Heft für alle Sportvereine in Herdecke zu machen“, sagt er: „Doch der Band hätte eine immense Größe gehabt, so viele Bilder hätte niemand gesammelt.“ So habe man zunächst die Vereine berücksichtigt, „die unter der Dachmarke TSG laufen“. Symalla: „Mal abwarten, welche Vereine sich als nächste beteiligen.“

In dem vom Anbieter „Stickerfreunde“ für die Vereine kostenfrei produzierten Album sind die Nachwuchssportler der drei Vereine mit Einzelporträts verewigt, die Erwachsenen auf insgesamt elf Mannschaftsbildern. „Und mancher Jugendliche ist gleich zweimal drin, weil er bei der TSG ringt und gleichzeitig auch Fußball oder Handball spielt“, weiß Schwerathletik-Chef Frank Meyer. Beim gemeinsamen Foto-Shooting in der Bleichsteinhalle hätten sich die Kinder ansonsten schon untereinander kennenlernen können. Den integrativen Charakter des Sammelhefts betonen die Verantwortlichen der drei Klubs. „Wir kommen doch alle aus einer TSG-Familie, sind nur getrennt“, betont etwa HSG-Kassenwart Heinz Neuhoff.

Gemeinsames Sommerfest geplant

„Vor Jahrzehnten haben wir uns getrennt, weil die Diskrepanz zwischen den Fußballern in der Kreisliga und Handballern und Ringern damals in der 2. Bundesliga zu groß war“, erinnert sich Meyer, „da hat jeder sein eigenes Ding gemacht.“ Mittlerweile verstehe man sich aber wieder gut und arbeite enger zusammen. „Das heißt nicht, dass wir wieder als ein Verein zusammenkommen“, betont der Ringer-Abteilungsleiter, „aber wir helfen uns gegenseitig.“ Der nächste Schritt nach dem TSG-Stickeralbum soll ein gemeinsames vereinsübergreifendes Sommerfest sein. Der Termin ist bereits gefunden, es ist der 22. August. Die Sammelhefte sollten bis dahin voll sein.

Das Stickeralbum der TSG Herdecke kostet fünf Euro und ist bis zum 30. April in den beiden Herdecker Rewe-Märkten, die auch Tauschbörsen organisieren, erhältlich. Eine Tüte mit sechs Fotos kostet 60 Cent, ein günstigeres „Einsteiger-Sammelpaket“ gibt es bei der „Kick-Off-Party“ am Sonntag (12 - 16 Uhr)