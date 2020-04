Wie in Wetter und Herdecke Bundesliga-Geisterspiele ankommen

Wetter/Herdecke. Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga sind viel diskutiert. Wie sehen es die vereine in Wetter und Herdecke? Ein Stimmungsbild:

Die Bundesliga will ihre Spiele ohne Fans austragen – ist das ein Indiz, dass der Fan nichts mehr zählt, sondern es nur noch um das Geld geht?.

Fadil Salkanovic (Trainer FC Wetter): Als Gladbacher habe ich ein Geisterspiel schon weg. Ich glaube, Spieler und Funktionäre haben gemerkt, dass es ohne Fans nicht dasselbe ist. Aber klar geht es in erster Linie ums Geld, jeder Bundesligist ist ein Wirtschaftsunternehmen mit Arbeitnehmern, dazu gehören auch der BVB als Aktiengesellschaft oder der oft kritisierte RB Leipzig.

Wolfgang Cornelsen (Vorsitzender TuS Esborn): Die Sache hat zwei Seiten. Die Vereine brauchen das Geld aus den TV-Verträgen für ihre wirtschaftliche Überlebensfähigkeit, deshalb würde ich diese Kröte schlucken. Aber natürlich hat es einen faden Beigeschmack, wenn die anderen Sportarten, die nicht an Fernsehgelder kommen, ihre Saison abbrechen müssen. Der Fußball versucht da eine Sonderrolle einzunehmen.

Timon Marohn (Jugendtrainer SuS Volmarstein): Wenn man ehrlich ist, geht es in der Bundesliga seit Jahren nur noch ums Geld. Aber ich kann die Klubs verstehen, das sind Unternehmen, bei denen es um Millionen jeden Monat geht und die wirtschaftlich bleiben müssen.

Frank Henes (Trainer FC Herdecke-Ende): Das erste Geisterspiel zwischen Gladbach und Köln habe ich mir angeguckt, das war nicht so toll. Aber jetzt wäre man ja froh, überhaupt wieder Fußball im Fernsehen zu sehen. Ich kann nachvollziehen, dass man des Kommerzes wegen die Saison zu Ende spielen muss. Und was hat man als Fan denn zu verlieren? Wenn die Saison abgebrochen wird, gibt es gar keine Spiele.

Wie groß ist der Bruch zwischen Amateuren und Profis? Die Bundesliga zahlt Millionen für 3. Liga und Frauen-Bundesliga, wäre so eine Zahlung an die Amateurklubs wünschenswert als Akt der Solidarität?

Salkanovic: Also wir reden hier über Faktoren, die vorher falsch liefen. Der Amateurfußball braucht keine Solidaritätszahlungen, da kein Funktionär oder Spieler in der Regel als Nicht-Profi vom Fußball lebt. Welche Ausgaben hat denn ein Amateurverein aktuell, der Verband hat auf alle Abgaben verzichtet, Der DFB sollte sich lieber die Grundsatzfrage stellen, wie viele Abgaben man von Amateurvereinen haben will, obwohl die Bundesliga ein Milliarden-Geschäft ist. Und zwar, wenn der Alltag wieder gegeben ist. Das ist nämlich unverschämt!

Cornelsen: Der Bruch wird nicht größer, er war schon riesig. Ich glaube nicht, dass eine Zahlung an die Amateure realistisch ist. Was soll auch bei etwa 1500 Vereinen dann beim einzelnen ankommen. Bei unserem Verein ist momentan auch die Liquidität gesichert, die Beiträge wurden im Frühjahr eingezogen, für die Soforthilfe des Landes erfüllten wir nicht die Voraussetzungen.. Aber wenn der Stillstand noch ein paar Monate andauert, wird man am Ende des Geldes sehen, dass noch eine Menge Jahr übrig ist.

Marohn: Der Bruch ist auf jeden Fall da, das ist keine Zusammenarbeit, das merkt man nicht nur in der Corona-Krise. Fragen Sie als kleiner Verein mal einen Bundesligisten um Unterstützung für ein Jubiläum oder eine Feier. Da kommt, wenn man Glück hat, eine Absage. Wenn ich frage, ob BVB-Maskottchen Emma mal für eine Stunde kommt, muss ich 200 Euro zahlen. Das ist kein Wir - hier ist die Bundesliga und da die anderen.

Henes: Verkehrt wäre ein Zeichen der Solidarität nicht. Wir sind ja ein Gewerbe, die Großen fangen die Kleinen auf. Und für die Vereine fallen Veranstaltungen und Sponsoren weg, da bin ich gespannt, wie viele ihren Weg weitergehen können. Die Schraube, die sich im Profibereich immer weiter dreht, dreht sich auch in der Kreisliga.

Spieler wie Toni Kroos wollen nicht auf ihr Gehalt verzichten. Zeigt es, wie abgehoben die Profifußballer sind?

Salkanovic: Ganz ehrlich kann ich Toni Kroos verstehen. Was passiert, wenn ein Spieler auf sein Geld verzichtet, es kommt doch nicht der Allgemeinheit zum Wohle, sondern der Scheich oder Besitzer spart sich Kohle. Siehe England, der Özil verzichtet auf null Cent, aber der Junge macht wenigstens daraus, was wir nicht unbedingt sehen, bezahlt Operationen für 1000 Kinder, hat für Obdachlose in der Türkei für Mahlzeiten gesorgt etc. Ich mache mir eher Sorgen um Menschen mit wirklichen Problemen, zum Beispiel die ganzen Gastronomen. Das ist wichtiger als Fußball und muss erst einmal in Gang kommen.

Cornelsen: Schon die Debatte um Manuel Neuer zeigt, dass Fußball-Profis zu Individualisten verkommen, vergiftet durch ihre Berater, die an ihnen verdienen. Man sollte die Frage stellen, warum die Bundesliga-Fußballer nicht in Kurzarbeit geschickt werden wie alle anderen, die momentan nicht arbeiten können und mit 60 Prozent ihres Gehalts auskommen müssen. Wohlgemerkt nicht 60 Prozent von etwa zwei Millionen Euro, sondern der gesetzliche Höchstsatz.

Marohn: Da muss man differenzieren. Es gibt auch ganz viele Spieler, die sagen, wieso soll ich auf Gehalt verzichten für einen Arbeitgeber wie etwa Real Madrid, da spende ich lieber dorthin, wo wirklich Not am Mann ist. Anders wäre es natürlich bei Arbeitgebern wie Schalke 04, denen es nicht gut geht.

Henes: Dass das nicht mehr passt, darüber muss man nicht reden. Bei den dort verdienten Summen passt es nicht in die Zeit, jetzt nicht auf Gehalt zu verzichten. Ich bin ja immer noch fußballbegeistert, aber eine Fan-Kultur lebe ich bei dem, was im Profibereich stattfindet, schon lange nicht mehr.

Würden Sie sich Geisterspiele im TV anschauen?

Salkanovic: Mir hat die Zeit gezeigt, dass ich den Profifußball nicht so vermisse. Wir sollten uns alle mal die Frage stellen, was ist mir der Zirkus wert das Ganze so exzessiv zu fördern? Ticket fürs Spiel 50 Euro, Trikot 100 Euro, Sky 30 Euro, DAZN 20 Euro. Ich hoffe, wir können peu à peu zum Alltag zurück, der Fußball darf aber keine Sonderstellung einnehmen.

Cornelsen: Ich würde wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen und es mir ansehen. Schon um das Überleben der Vereine zu sichern und Insolvenzen zu vermeiden, da bekommen ja auch andere ihr Geld nicht und Leute werden arbeitslos.

Marohn: Ich habe mir das Geisterspiel des BVB gegen Paris angesehen, das war megalangweilig. Ich würde es wohl trotzdem sehen, auch weil ich Kinder habe, die es sehen wollen. Aber es wird anders.

Henes: Nach der langen Abstinenz vom Fußball werde ich mir wohl Spiele anschauen.