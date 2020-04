WP-Konsolencup: Das ist die einzige Frau im Teilnehmerfeld

Hagen. Sarah Hampel tritt als einzige Frau beim 1. WP-Konsolencup an. „Am Anfang war es noch etwas komisch.“

Unter den 16 Teilnehmern des 1. WP-Konsolencup ist sie die einzige Frau. Sarah Hampel von den Fußball-Frauen der SF Westfalia Hagen hat aber kein Problem damit, immerhin ist sie keine unerfahrene Spielern beim Online-Spiel Fifa 20.

„In meinem Team stand relativ schnell fest, dass ich Westfalia vertreten soll“, berichtet die Fußballerin. Denn unter den Mannschaftskolleginnen ist sie diejenige, die am meisten zockt. „Als Fifa 20 neu raus gekommen ist, habe ich es sehr oft gespielt. Und auch jetzt noch regelmäßig am Wochenende, wenn Zeit da ist.“

Da fiel die Wahl nicht schwer und der Rest der Mannschaft steht ihr unterstützend zur Seite. Auch, wenn die ersten beiden Partien verloren gingen. Nach dem 0:5 gegen Paul Bauckloh (BG Hagen) (alle Ergebnisse des ersten Spieltags finden Sie hier) folgte im zweiten Duell gegen Alexander Hanka (TSV Hagen 1860 / Faustball) eine knappe 1:2-Niederlage. (Einen Überblick über den zweiten Spieltag finden Sie hier)

Unter Druck setzt sich Sarah Hampel aber dennoch nicht: „Da ich als einzige Frau in einem reinen Männerfeld antrete rechne ich mir jetzt keine riesigen Chancen aus. Und ich habe im Endeffekt auch nichts zu verlieren, Hauptsache wir haben alle Spaß an der Sache.“ Und über fehlende Anfeuerung kann sie sich nicht beschweren, beim Livestream fiebern die Mannschaftskolleginnen fleißig mit, „und auch in unserer Whatsapp-Gruppe gibt es viel Unterstützung“, freut sich Sarah Hampel.

Im virtuellen Fußballturnier tritt sie mit der Mannschaft von Manchester City an. „Eigentlich nehme ich bei Fifa immer entweder Barcelona, oder Manchester, das hat sich immer so ergeben.“ Ein Problem damit, die einzige Frau zu sein hat sie nicht: „Am Anfang war es ein wenig komisch, aber dann war es auch eigentlich relativ schnell egal. Hauptsache ich verliere nicht zu hoch, im Grunde geht es doch nur darum, aktuell mal eine schöne Abwechslung zu haben.“