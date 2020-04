WP-Konsolencup: Die ersten Viertelfinalisten stehen fest

Die ersten Viertelfinalisten stehen fest! Der 1. WP-Konsolencup geht in die heiße Phase. Wer weiter kommt entscheiden die Punkte, der direkte Vergleich und das Torverhältnis. Während in der Gruppe A und C noch Spiele ausstehen, sind die Entscheidungen bei B und D schon gefallen.

In Gruppe B haben die ersten drei Spieler jeweils sechs Punkte gesammelt. Paul Bauckloh (BG Hagen) sichert sich aufgrund des Torverhältnisses den Gruppensieg und das Ticket in die Ko-Phase. Ihm folgt Alexander Hanka (TSV Hagen 1860). Ausgeschieden sind Srdjan Tonidis (Concordia Hagen) und Sarah Hampel (Westfalia Hagen).

In Gruppe D zeigt sich Edin Kahrimanovic (TSK Hohenlimburg) souverän. Mit drei Siegen in drei Spielen zieht er ohne Probleme in die nächste Runde ein. Hinter ihm ist das Feld gut aufgeteilt, sowohl Eintracht Hagen, Phoenix Hagen, als auch SV Haspe 70 durften sich Hoffnungen machen. Am Ende ist es Simon Ließ (Eintracht Hagen), der sich ebenfalls über das bessere Torverhältnis freuen durfte. Ausgeschieden sind hier Alex Nolte (Phoenix Hagen) und Igor Rodrigues (SV Haspe 70).

Die Ergebnisse von Ostermontag im Überblick:

Simon Ließ (Eintracht Hagen) - Edin Kahrimanovic (TSK Hohenlimburg) 3:5

Sarah Hampel (Westfalia Hagen) - Srdjan Tonidis (Concordia Hagen) 3:6

Alex Nolte (Phoenix Hagen) - Igor Rodigues 0:4

Paul Bauckloh (BG Hagen) - Alexander Hanka 3:1

Dimitrios Strachinos (Hellas) - Tim Schattling (Hagen 11) 5:3