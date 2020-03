Andrea Haarmann sichert sich den Titel beim Senioren-Cup

Sprockhövel. Die Judo-Kämpferin aus Sprockhövel gewinnt das Finale der Gewichtsklasse 72+ in Bochum mit einer Wazaari-Wertung. Jetzt steht die DM an.

Mit einem Talfallzug beförderte Andrea Haarmann ihre Gegnerin auf die Matte. Mit dieser Technik startete die Judokämpferin der TSG Sprockhövel ins Turnier, am Ende sicherte sie sich den Titel beim Senioren-Cup.

Schon traditionell richtete der PSV Bochum auch in diesem Jahr wieder den Wettbewerb aus, bei dem Judoka, die mindestens 30 Jahre alt werden, oder schon älter sind, teilnehmen. Bei den Männern wurden die Altersklassen in vier Kategorien eingeteilt. Bei den Frauen gab es zwei Altersklassen: Ü30 und Ü40.

Teilnehmerrekord auch bei den Frauen

Die Veranstaltung verzeichnete in diesem Jahr einen Teilnehmerrekord, auch bei den Frauen. „Ob es an dem frühen Termin lag? Sonst findet die Maßnahme erst Ende März statt“, so Andrea Haarmann, die mit ihren Mitbewerberinnen genau ausgewogen und in gewichtsnahe Gruppen eingeteilt wurde.

Haarmann ging in der Gewichtsklasse bis 72,6 kg an den Start und erwischte einen Start gleich im ersten Kampf. Nach wenigen Sekunden konnte sie ihre Gegnerin mit einem Talfallzug werfen und beendete den Kampf vorzeitig. Schwerer wurde der Kampf um Platz eins. Da ging es über die volle Kampfzeit. Eine Wazaari-Wertung rettete Andrea Haarmann über die Zeit und holte sich somit den Titel.

Als nächstes steht für Haarmannjetzt die Deutsche Meisterschaft auf dem Plan, die Anfang Mai in Duisburg ausgetragen wird.

Wer sich für Judo interessiert, kann sich unter 02331 28390 über laufende Kurse informieren.