Aufsteiger TSG Sprockhövel holt den ersten Sieg der Saison

Luis Pütz steuerte sechs Punkte zum ersten Sieg der TSG Sprockhövel Miners in der 1. Basketball-Kreisliga bei.

Sprockhövel. Die TSG Sprockhövel ist nun in der 1. Basketball-Kreisliga angekommen. Der Kreisrivale Rote Erde Schwelm III kam zu richtigen Zeit für die Miners.

Im fünften Spiel der 1. Basketball-Kreisliga gelang den TSG Sprockhövel Miners nach dem Aufstieg der erste Sieg der Saison. Gegen den Kreisrivalen Rote Erde Schwelm III gewann die TSG mit 63:44.

Direkt nach Spielbeginn konnten sich die Miners erfolgreich absetzen und legten vor allem aufgrund ihrer guten Zonenverteidigung im ersten Viertel mit 18:6 stark los. Die Führung hatte in dieser Höhe das ganze Spiel über Bestand und es konnten daher alle Spieler des mit zwölf Mann gut bestückten Kaders eingesetzt werden.

TSG Sprockhövel trifft nun auf den TSV Vorhalle II

Dieser erste Sieg sollte das Selbstvertrauen geben, in der neuen Liga mithalten zu können und auch den nächsten Gegner TSV Vorhalle II bezwingen zu können (Heimspiel am 1. Dezember um 20:15 in der Glückaufhalle). Bisher waren die meisten Niederlagen knapp und zum Teil unglücklich ausgefallen.

Die Miners spielten mit: Hemmersbach (4 Punkte), Schulte (6), Garlipp, Pütz (6), Langenscheidt, Schottes (8), Uhlenbruch (19/1 Dreier), Veit, Brugger (2), Khater, Ockenfels (8) und Büchler (10).

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die neue Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel