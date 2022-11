BC Hiddinghausen gelingt erster Sieg, TSG gewinnt Top-Spiel

Sprockhövel. Der BC Hiddinghausen sendet zwei Lebenszeichen in der Badminton-Bezirksliga. In der Bezirksklasse läuft der Aufstieg nur über die TSG Sprockhövel.

Ein erfolgreiches Wochenende hat der BC Hiddinghausen in der Badminton-Bezirksliga hinter sich gebracht.

Zunächst gelang am Samstag gegen den STC BW Solingen VI mit einem 5:3 der erste Sieg der Saison, dann folgte am Sonntag gegen WMTV Solingen III ein 5:3-Erfolg.

Gegen den STC BW Solingen VI holte der BCH dabei im zweiten Herrendoppel und im Damendoppel kampflos die Punkte, da die Gäste kein Team stellen konnten. Das erste Herrendoppel verloren Marius Günther und Christoph Hückelheim mit 21:13/15:21/19:21.

BC Hiddinghausen gewinnt auch das Kellerduell gegen den WMTV Solingen III

Gut war der BCH aber in den Einzeln. Günther (21:19/20:22/21:17), Hückelheim (21:17/21:7) und (21:11/21:14) siegten. Lediglich Florian Michalzik verlor sein Einzel (14:21/16:21). Da war auch die Niederlage von Guzowski und Moritz Rüber im gemischten Doppel (10:21/14:21) kein Problem.

Und weil es so gut war, ließ der BCH am Totensonntag direkt ein 5:3-Erfolg über den WMTV Solingen III folgen und schafft somit mit nun 4:10-Punkten den Anschluss an die Nichtabstiegsränge. Auf dem ersten sicheren Platz liegt der WMTV Solingen III, der auch 4:10-Punkte, aber ein besseres Spielverhältnis hat..

TSG Sprockhövel siegt auch gegen den TuS Bommern III

In der Bezirksklasse setzt die TSG Sprockhövel ihren Lauf gegen den TuS Bommern III weiter. Mit 5:3 gewann der Tabellenführer gegen den direkten Verfolger und hat mit nun 13:1-Punkten schon einen großen Vorsprung. Frank Hustert gewann an der Seite von Henning Uden das erste Herrendoppel mit 21:17/21:13. Das zweite Herrendoppel Jan Thoma/Sören Uden musste gar nicht erst antreten, da die Wittener keine Gegner stellen konnten. Das Damendoppel gewannen Tanja Dreher und Kira Husemann knapp mit 21:19/21:19.

In den Einzeln lief es hingegen schlecht. Dort unterlagen Henning Uden (21:23/17:21), Jan Thoma (16:21/21:18/13:21) und Sören Uden (11:21/21:19/18:21). Den Sieg sicherten so erst Tanja Dreher im Dameneinzel (21:7/21:8) und das gemischte Doppel aus Frank Hustert/Kira Husemann (21:13/21:15). Das nächste Spiel steht für die TSG am 10. Dezember in der Glückaufhalle gegen PTSV Wuppertal III an (18 Uhr).

