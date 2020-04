Corona: FC Sandzak-Hattingen trauert um Mustafa Mehovic

Hattingen. Der langjährige Spieler ist am Ostersonntag überraschend im Alter von 45 Jahren verstorben. Er war mit dem Coronavirus infiziert.

Der FC Sandzak-Hattingen trauert um seinen langjährigen Spieler Mustafa Mehovic. Er ist am Ostersonntag im Alter von 45 Jahren verstorben. Er war mit dem Coronavirus infiziert.

„Es war ein Schock für uns alle. Mustafa war beliebt im Verein, ein super Typ und ein herzensguter Mensch“, sagt FC-Geschäftsführer und Trainer Esad Muharemovic über seinen ehemaligen Spieler, der seit 2012 dem FC Sandzak angeschlossen war. Wenn die Mannschaften Hilfe brauchten, sprang er in den vergangenen Jahren noch oft ein und war bis zuletzt regelmäßiger Gast bei den Heimspielen.

„Menschlich hinterlässt er eine große Lücke im Verein“, so Muharemovic, der die Nachricht des plötzlichen Todes selbst erst noch verarbeiten muss. Laut dem serbischen Radio Petnjica galt Mustafa Mehovic als fit, er soll in seiner Heimatstadt Bor in Montenegro beerdigt werden.

Der Verstorbene hinterlässt seine Frau und zwei Söhne. Für die Familie hat der FC Sandzak eine Spendenaktion gestartet, die über die Hattinger Fußball-Fachschaft an die anderen Vereine weitergetragen werden soll.