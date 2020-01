Damen der DJK Westfalia Welper holen zwei wichtige Punkte

Die Damen der DJK Westfalia Welper starten mit einem Sieg in das neue Jahr. Damit haben sie wichtige zwei Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. Mit 19:13 setzten sich die Welperanerinnen gegen die TG Voerde durch. Trainer Hendrik Gerlitzki lobte vor allem den Zusammenhalt seines Teams.

Nach einem torlosen Beginn gingen die Ennepetalerinnen erst durch einen Siebenmeter in der siebten Minute in Führung. „Die schwierige Anfangsphase spricht für viele technische Fehler,“ sagte Gerlitzki. Danach eroberten die DJK-Damen über Tempoangriffe die Führung, hielten sie und nahmen sie auch mit in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit bestimmten die Welperanerinnen das Spiel. Immer wieder spielten sie erfolgreiche Angriffe.

Basis ist die gute Deckung der DJK Welper

Trainer Gerlitzki sah den Grundstein der Leistung in der guten Deckung und lobte zusätzlich Torhüterin Lina Güntner. Aber auch für die Gegnerinnen fand der Trainer lobende Worte: „Die Leistung der Voerder darf nicht geschmälert werden. Auch sie haben eine gute Torfrau.“

Für ihn lag der größte Unterschied im guten Zusammenhalt seiner Mannschaft. Zum Ende des Spiels zogen die Gastgeberinnen davon. Trotz des Siegs steht Welper allerdings noch mit 8:16 Punkten unten in der Tabelle.

So haben sie gespielt

DJK Westfalia Welper – TG Voerde 19:13

Spielverlauf: 0:1, 2:2, 6:5, 8:6 (Hz.), 10:7, 13:9, 13:12, 19:13.

DJK: Güntner; Wollnik, Grzywatz, Heynen, Faatz (2), Laura Ascherfeld (3), Bonk (3), Kloft, Lena Ascherfeld (4/2), Düsünceli (4/4), Wolf (3).