Darum muss die TG Hiddinghausen auf den Top-Mann verzichten

Hattingen/Sprockhövel. Drei Mannschaften des TC Ludwigstal und der TG Hiddinghausen starten in die Tennis-Wintersaison – das sind ihre Ziele und Ligen-Einschätzungen.

An diesem Wochenende starten drei heimische Mannschaften in die Tennis-Winterhallenrunde 2022/23.

Den Auftakt machen die Herren 40 des TC Ludwigstal am Samstag, gefolgt von Herren der TG Hiddinghausen und den Damen der Ludwigstaler am Sonntag. Der Saisonauftakt für die Damen 40 des TCL ist eine Woche später.

Als ranghöchstes Herrenteam aus Hattingen und Sprockhövel genießen die Herren 40 des TC Ludwigstal am ersten Spieltag der Ruhr-Lippe-Liga Heimrecht. Bereits am Samstag, 14 Uhr, trifft das Team um Mannschaftsführer Karsten Hoff auf den TC Holzwickede (Am Büchsenschütz 22). „Die Liga ist nur schwer einzuschätzen. Wir wollen eine gute Rolle spielen“, sagte Hoff.

TG Hiddinghausen startet gegen Blau-Weiß Harpen, TC Ludwigstal gegen den TCHW Gladbeck II

Ohne ihren langjährigen Spitzenspieler Barnet Meißner (Meißner: „Ich möchte in dieser Winterrunde einmal pausieren und bin nur Ersatzspieler“) gehen die TGH-Herren in die neue Bezirksligaspielzeit. Zum Saisonstart steht Sonntag das Auswärtsspiel beim TC Blau-Weiß Harpen, Gerther Straße 225 – 227, Bochum, an.

Mit einem ganz jungen Team starten die Damen des TC Ludwigstal in die neue Kreisligasaison. Die an Nummer eins gesetzte Antje Müller bildet da eine Ausnahme. „Ich werde sicherlich nicht regelmäßig spielen, stehe aber für den Notfall gerne zur Verfügung“, sagte Antje Müller, deren Stammmannschaft das Damen 40-Team in der Ruhr-Lippe-Liga bleiben wird. Ziel der TCL-Damen ist der Klassenerhalt. Los geht es am Sonntag, 10 Uhr, gegen den TC HW Gladbeck II (Am Büchsenschütz 22).

