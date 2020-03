Der VfL Winz-Baak bleibt Franz-Sales-Haus auf den Fersen

Der VfL Winz-Baak erfüllte in der Tischtennis-Landesliga seine Pflicht und besiegte auswärts den TTC Werden 48 souverän mit 9:3. Spannenden ging es beim SSV Preußen Elfringhausen zu. Das Team um Daniel Badewitz war nah am ersten Punktgewinn, doch im entscheidenden Doppel gab es eine Niederlage.

VfL Winz-Baak bestreitet lustlose Herangehensweise

Robin Göbel hatte überhaupt keine Probleme mit seinen Gegnern. Seine beiden Einzel gewann er jeweils glatt in drei Sätzen. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Am letzten Saisonspieltag will der VfL Winz-Baak den Konkurrenten um den Aufstieg, DJK Franz Sales-Haus, im direkten Duell noch überholen. Um diesen Traum am Leben zu erhalten, müssen die Nordstädter wohl alle vorherigen Partien gewinnen. Gegen den TTC Werden wurden sie ihren Ansprüchen gerecht und siegten mit 9:3.

„Der Gegner hat sich bei der Verabschiedung über uns beschwert. Angeblich hätten wir lustlos gespielt“, sagte VfL-Spieler Jean-Pierre Reuter. „Wir waren nicht lustlos, sondern überlegen. Wir haben einfach unser normales Pensum abgespult.“ Mit der Einschätzung des Kontrahenten müsse man klar kommen, es spiele aber auch keine große Rolle, so Reuter.

Früh zeichnet sich eine klares Ergebnis ab

Bereits in den Doppeln zeichnete sich eine deutliche Angelegenheit ab, denn alle Punkte gingen an das Auswärtsteam aus Hattingen. Ein wenig eng ging es dabei nur im dritten Doppel zu, das Nicklas Karsten und Jean-Pierre Reuter letztlich mit 3:2 gewannen. Karsten und Reuter erwischten nicht ihren besten Tag und verloren ihre beiden Einzelpartien, was der VfL aber verschmerzen konnte.

Ralf Drews und seine Preußen hielten gut mit und verloren letztlich äußerst unglücklich gegen die SG Schönebeck. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Tabellenführer Franz-Sales-Haus hatte zeitgleich mit dem SC Buschhaus mehr Probleme, setzte sich letztlich mit 9:6 durch. „Wäre Buschhausens Topspieler dabei gewesen, wäre es vielleicht zu einer Überraschung gekommen“, schätzte Reuter.

Samstag erwartet der VfL den Vorletzten TV Kupferdreh (18 Uhr). Reuter wird dann aus privaten Gründen nicht spielen. Er wird von Daniel Krause, Topspieler der zweiten Mannschaft ersetzt. „Das zeigt, dass wir jeden Gegner sehr ernst nehmen“, erklärte Reuter.

TTC Werden 48 - VfL Winz-Baak 3:9

Doppel: Wesener/Karsten 3:1, Göbel/Klimas 3:1, Kopper/Reuter 3:2.

Einzel: Wesener 0:3/3:2, Göbel 3:0/3:0, Kopper 3:2, Klimas 3:2/3:0, Karsten 2:3, Reuter 1:3.

SSV Preußen Elfringhausen schrammt am ersten Punktgewinn vorbei

Die Preußen verloren ganz knapp mit 7:9 gegen die SG Schönebeck. Die Partie verlief sehr ausgeglichen und der erste Punktegewinn des SSV war in Reichweite, doch im entscheidenden Abschlussdoppel mussten sich Ralf Drews und Berthold Kühn mit 0:3 geschlagen geben.

P. Elfringhausen - SG Schönebeck 7:9

Doppel: Drews/Kühn 2:3/0:3, Schillen/M. Tauchert 3:2, Badewitz/Hammacher 1:3.

Einzel: Schillen 3:0/3:1, Badewitz 0:3/1:3, M. Tauchert 3:0/2:3, Drews 3:1/3:1, Kühn 1:3/3:0, Hammacher 1:3/1:3.