Die SG Welper kann sich sogar einen 0:11-Lauf erlauben

Die SG Welper feierte einen wichtigen Sieg in der Basketball-Bezirksliga gegen den TuS Breckerfeld III.

Hattingen. Die SG Welper hat in der Basketball-Bezirksliga zum Erfolg gefunden – trotz Schwächephase. Ein Spieler überragte gegen den TuS Breckerfeld III.

Das Tabellenschlusslicht war kein Problem. Die Bezirksliga-Basketballer der SG Welper feierten am Wochenende einen ungefährdeten 60:37-Erfolg über den TuS Breckerfeld III.

„Das erste Viertel war defensiv sehr dominant. Insgesamt haben wir erst in der neunten Minute den ersten Korb aus dem Feld zugelassen, aber offensiv war es insgesamt ausbaufähig“, so Spielertrainer Ronnie Schmale über das erste Viertel, welches mit 14:4 an die Hattinger ging.

Zunächst ging es auch so weiter, die SG Welper führte in der 16. Spielminute mit 25:6, hatte die Partie komplett im Griff. Dann jedoch legten die Basketballer eine Schwächephase hin und Breckerfeld kam mit einem 11:0-Lauf wieder heran.

SG Welper nimmt nach einer Ansprache wieder das Heft in die Hand

„Da sahen wir auf beiden Seiten des Feldes schlecht aus“, sagte Schmale. Es folgte eine laute Ansprache, danach hatte sich die SG Welper wieder gefunden.

„Die Intensität in der Verteidigung war wieder da und offensiv nahm Markus Bartkus das Heft in die Hand und erzielte elf, seiner insgesamt 21 Punkte im dritten Viertel. Auch im letzten Viertel kamen wir über die Verteidigung und haben nichts anbrennen lassen. Insgesamt haben auch die Bankspieler viel Spielzeit und ihre verdiente Spielpraxis bekommen“, so Schmale.

Markus Bartkus erzielte 21 Treffer für die Bezirksliga-Basketballer der SG Welper. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Weiter geht es für die SG Welper am Samstag um 18 Uhr bei den RE Baskets Schwelm II, die aktuell mit zwölf Punkten auf dem dritten Rang liegen, während Welper nun acht Zähler hat.

Punkte: Bartkus (21/3 Drei-Punkte-Körbe), Werner (8), Kciku (6), Rath (6) Löschner (5), Watti (5), Rademacher (4), Fürst (2) Kuprella (2), Protopapas (1), Schmale

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel