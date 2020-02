Die Sportfreunde Niederwenigern haben sich entwickelt

Hattingen. Auch wenn die Sportfreunde Niederwenigern durch das 1:1-Unentschieden gegen den ETB SW Essen nur einen weiteren Punkt in der Oberliga gesammelt haben, war am Sonntagnachmittag auf dem Glückauf-Sportplatz eine Entwicklung der Mannschaft erkennbar. Vor allem die körperliche Präsenz ist stärker ausgeprägt als noch in vielen Spielen der Hinrunde. Auch kleinere Fehler, die früher zu einem Gegentor führten, waren nicht dabei.

Diese Cleverness, von der Trainer Jürgen Margref schon lange spricht, hat sich seine Mannschaft mittlerweile angeeignet. Sie hat also wirklich aus der Hinrunde der Oberliga gelernt, sich weiterentwickelt und bringt die neuen Erfahrungen nun selbst spielerisch auf den Platz. Den Trainer freut es, weshalb er mit dem einen Punkt auch leben konnte.

Niederwenigern holt sicherlich noch einige Punkte

Sollten die Wennischen noch mehr von dem zeigen, was ihnen in der Hinserie so oft das Genick brach, werden sie sicherlich einige Punkte mehr als im ersten Halbjahr holen.