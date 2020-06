Die TSG Sprockhövel bestätigt fünf weitere Neuzugänge

Sprockhövel. Fünf weitere Neuzugänge in diesem Sommer bestätigt die TSG Sprockhövel. Quintett vom Baumhof steht vor einem Wechsel zur SG Wattenscheid 09.

Der Fußball-Oberligist TSG Sprockhövel hat die Personalplanungen für die neue Spielzeit weiter vorangetrieben.

Wichtige Spieler verlängern ihre Verträge und gleichzeitig verpflichten die Sprockhöveler mehrere neue Spieler, dabei sind gleich zwei Rückkehrer.

Allerdings verlässt ein Quintett die TSG wohl Richtung SG Wattenscheid 09.

Die Verpflichtungen von Thomas Ludwig, Marcel Weiß, Antonio Porello (alle SV Hohenlimburg), Max Michels (SC Velbert), Tim Michels (Rückkehr aus Australien) und Julian Bungart (eigene A-Jugend) stehen ja schon länger fest. Nun aber hat die TSG fünf weitere Zugänge bestätigt.

Noch viel Zeit bis zum Saisonstart

Kai Bettermann stößt aus der eigenen A-Jugend zum Oberliga-Team, Defensivspieler Maksim Dreßel wechselt von Germania Ratingen 04/19 an den Baumhof und Innenverteidiger Mert Sahin verlässt den FC Brünninghausen und schließt sich den Blauen an. Für den Angriff haben sich die Sprockhöveler mit Oussam Anhari verstärkt.

TSG-Trainer Andrius Balaika Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Der offensive Außenspieler spielte zuletzt in der U19 des MSV Duisburg in der A-Jugend-Bundesliga. Zwei Jahre lang absolvierte er seine fußballerische Ausbildung in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Der bekannteste Sommerzugang ist allerdings Nazzareno Ciccarelli.

„Reno hat sich in den vergangenen Jahren super entwickelt“

Er kennt die TSG bestens, er gehörte auch dem Team an, das ein Jahr lang in der Regionalliga spielte. Danach wechselte er zunächst zum FC Brünninghausen, ehe er sich Westfalia Herne anschloss. Zuletzt lief er für die Hammer SpVg auf. „Reno hat sich in den vergangenen Jahren super entwickelt“, sagt Andrius Balaika, Trainer der TSG, über seine Neuverpflichtung. „Er ist offensiv sehr flexibel einsetzbar und passt deshalb hervorragend zu uns und unserer Spielphilosophie.“

Ciccarelli wird neben den anderen Zugängen auf Keeper Azmir Alisic, Jasper Stojan, Ibrahim Bulut, Noah Karthaus, Bekir Gökmen Malick Mourtala, Christian Antwi-Adjej, Johannes Sabah und Yannick Femia treffen, die ihre Verträge zuletzt verlängerten.

Fünf Spieler gehen wohl zur SG Wattenscheid 09

„Wir sind schon sehr zufrieden mit unserem Kader“, erklärt Andrius Balaika. „Allerdings schließen wir nicht aus, dass wir eventuell noch etwas tun und den ein oder anderen Spieler hinzu holen. Bis die Saison losgeht, vergeht noch viel Zeit, und wir wissen ja aktuell nicht, wann wir wieder spielen dürfen.“

Auf ein Quintett wird Balaika in der kommenden Spielzeit nicht mehr zurückgreifen können. Schon länger steht fest, dass Felix Casalino, Bruno Staudt, Phil Britscho, Tom Sindermann und Luca Hauswerth die Blauen verlassen werden. Nun zeichnet sich ab, dass alle fünf bei der SG Wattenscheid 09 im Wort stehen und dem ehemaligen Bundesligisten ihre Zusage gegeben haben. Verkündet wurden ihre Wechsel allerdings noch nicht.

Zudem wechselt Patrick Dytko zum Stadtrivalen SC Obersprockhövel und Kaan Cosgun schließt sich dem Bezirksligisten TuS Heven an.

TSG Sprockhövel: Training zurzeit eher als Beschäftigungstherapie

Der neue Kader der TSG Sprockhövel befindet sich nun schon in der zweiten Trainingswoche. Allmählich lernen sich die Spieler kennen, doch auf intensive Spielformen müssen sie derzeit noch verzichten.

„Im Moment ist unser Training eher eine Beschäftigungstherapie, viel können wir wegen der Beschränkungen ja nicht tun“, sagt Balaika. „In der ersten Stunde beschäftigen wir uns meist mit Passübungen und anschließend wird noch ein wenig auf das Tor geschossen.“

Trotz der Corona-Krise hat der Coach die Vorbereitung schon durchgeplant. Mehrere Testspiele wurden für den Juli vereinbart, doch diese werden nun sehr wahrscheinlich nicht stattfinden können.

„Wir müssen ja vorbereitet sein, falls doch noch ein Wunder passiert. Vielleicht starten wir nur mit wenigen Wochen Verzögerung in die Saison, die ja eigentlich am 9. August beginnen soll. Es gibt ja immer weitere Lockerungen. Aber da müssen wir natürlich abwarten“, erklärt Andrius Balaika.