DJK Westfalia Welper II wahrscheinlich doch noch gerettet

Vor Ostern wird es in Westfalen keine endgültige Entscheidung geben, ob die aktuell unterbrochene Handball-Saison nicht vielleicht doch zu Ende gespielt werden kann. Dies ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Eine Sache hat der Handballverband Westfalen aber nun festgelegt: Sollte die Saison abgebrochen werden, wird es keine sportlichen Absteiger geben, sondern nur Aufsteiger. Somit wäre die zweite Mannschaft der DJK Westfalia Welper doch gerettet.

Denn was für Westfalen gilt, gilt entsprechend auch für den Kreis Industrie – auch in den vom Kreis verantworteten Ligen werde die Empfehlung des DHB und HVW umgesetzt, bestätigte der Kreisvorsitzende Holger Kück. Nur die Teams, die zurückgezogen worden sind, steigen auch wirklich ab. Die Welperaner rangieren auf dem letzten Rang in der Kreisliga und haben sportlich so gut wie keine Chance mehr auf den Klassenerhalt.

Vorsitzender der DJK Welper: Chance, es besser zu machen

Der DJK-Vorsitzende Björn Mühle verfolgt das Geschehen genau. Er hätte sich auch vorstellen können, dass es in den unteren Ligen gar keine Wertung gegeben hätte. „Dass unsere zweite Mannschaft nun davon profitiert, ist ein schöner Nebeneffekt und gibt uns für die kommende Saison die Möglichkeit, es besser zu machen“, sagt Mühle.