DJK Westfalia Welper nach erneuter Niederlage weiter unten

Die Damen der DJK Westfalia Welper haben bei der 15:19-Niederlage gegen den TuS Ickern wichtige Punkte liegen lassen. Trainer Hendrik Gerlitzki sieht Verbesserungsbedarf im Angriff.

Nach eineinhalb Minuten gingen die Gäste durch einen Siebenmeter in Führung. Bis zur 24. Minute bestimmten die Gäste das Spiel, ehe Welper erst ausglich und in Führung ging. „Wir haben leider das Tempospiel in den ersten 20 Minuten vergessen. Was gar nicht schlimm war, weil wir im Angriff wenig Fehler produziert haben,“ kommentierte Gerlitzki die erste Halbzeit.

DJK Welper bekommt nach der Pause einen Knick

Nach der Pause bekam die DJK einen Knick, hatte eine torlose Phase. Ickern traf dagegen. „Im Angriff war der Wille nicht da, um das Tor zu erzielen. Aber auf die Abwehrarbeit können wir aufbauen,“ erklärte der Trainer, der die Schuld für den Sieg auch bei sich selbst suchte.

Seine Sieben versuchte zum Schluss offensiver zu decken, kam aber nicht mehr zu Ballgewinnen und holte somit auch nicht mehr aus.

So haben sie gespielt

DJK Westfalia Welper – TuS Ickern 15:19

Spielverlauf: 0:1, 4:6, 8:9, 10:9 (Hz.), 11:11, 12:13, 14:16, 15:19.

DJK: Güntner; Schürmann (2), Wollnik, da Costa, Grzywatz, Heynen (1/1), Faatz, Laura Ascherfeld (5), Bonk (1), Kloft, Lena Ascherfeld (5/1), Wolf (1).