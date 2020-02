DJK Westfalia Welper: Zweiter Versuch gegen Spitzenreiter

Hattingen. Das Team von Trainer Wolf ist gegen den HSC Haltern-Sythen II in der Außenseiterrolle. Ein Sieg wäre aus mehreren Gründe eine große Überraschung

Nach dem hart erkämpften Auswärtspunkt durch das 28:28 im Nachbarschaftsduell beim HSV Herbede steht Handball-Bezirksligist DJK Westfalia Welper bereits am Dienstagabend wieder vor einer extrem schweren Aufgabe. Die Welperaner empfangen den Top-Favoriten HSC Haltern-Sythen II zum Nachholspiel an der Marxstraße. Anwurf ist um 20 Uhr.

Felix Buchmüller rückt für den fehlenden Martin Gebel in der Kader der DJK Welper. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Die Gäste haben ihre Tabellenführung erst am Wochenende durch einen 26:24-Sieg im Spitzenspiel gegen den FC Erkenschwick untermauert. Zudem zeugen drei Siege in Folge von der aktuell guten Verfassung der Zweitvertretung des HSC. Im DJK-Lager lief es zuletzt nicht wirklich rund. Mit zunehmend schrumpfender Personaldecke ging die Leistungskurve immer mehr nach unten.

Ein Welperaner Sieg wäre eine große Überraschung

Die zwei Pflichtsiege gegen die beiden letzten Teams der Tabelle und der Punktgewinn in Herbede vergangenen Samstag verhinderten den freien Fall in die Gefahrenzone. Ein Sieg oder auch nur ein Unentschieden gegen Haltern wäre unter diesen Umständen sicherlich eine große Überraschung.

Martin Gebel wird der DJK am Dienstag fehlen. Für den Kreisläufer rückt Felix Buchmüller in den Kader. Timo Funke und Tobias Lask können trotz ihrer Roten Karte aus dem Spiel in Herbede eingesetzt werden.