DJK Westfalia Welpers Coach: Die Unwägbarkeiten sind zu groß

Die vorzeitige Beendigung der Handballsaison 2019/20 durch den Handball-Verband Westfalen hat auch Auswirkungen auf die Bezirksliga Ruhrgebiet. In dieser Spielklasse sind die beiden heimischen Vertreter DJK Westfalia Welper und TuS Hattingen II beheimatet.

Diese Redaktion sprach mit den beiden Trainern Michael Wolf und Jan Schiltz über die aktuelle Situation.

„Es wird aufgrund der größeren Anzahl an Mannschaften zu Problemen kommen“

Direkt betroffen sind die beiden Teams aus Hattingen nicht. Die Zweitvertretung des TuS belegt in der durch den Verband als verbindlich erklärten Abschlusstabelle nach 19 von 26 vorgesehenen Spieltagen den sechsten Platz (20:18-Punkte). Die DJK Welper landet in diesem Tableau auf Rang elf (16:22). Festgelegt wurde, dass die beiden Erstplatzierten HSC Haltern-Sythen II und HTV Recklinghausen direkt aufsteigen, die nachfolgenden drei Klubs FC Erkenschwick, SV Teutonia Riemke II und FC Schalke 04 II eine Wildcard für das Aufstiegsrecht erhalten sollen und es keine Absteiger geben wird.

Somit bleibt sogar die weit abgeschlagene SC Linden-Dahlhausen (4:34) vom Abstieg verschont. Zudem ist der Vorletzte TuS Bommern (11:27) ebenso weiter mit dabei wie auch der TuS Dortmund-Wellinghofen 05, der mit 14:24-Zählern als Drittletzter und möglicher Relegationsteilnehmer die neu gesetzte Ziellinie überquerte.

„Ich halte den vorzeitigen Abbruch dieser Spielzeit und auch den Versuch, eine faire Regelung zu treffen, durchaus für richtig. Dennoch glaube ich, dass es aufgrund der größeren Anzahl an Mannschaften in den Ligen und der Tatsache, dass sicherlich die meisten der betroffenen Vereine ihre Konzepte für die neue Spielzeit bereits entwickelt hatten, zu Problemen kommen wird. Der Terminkalender wird vom momentan überhaupt noch nicht einmal absehbaren Startschuss der Saison an vollgestopft sein. Auf uns warten weitere Fahrten und leider keine zusätzlichen Derbys. Das ist wenig attraktiv“, sieht Hattingens Trainer Jan Schiltz bei allem Handlungsdruck auch negative Dinge auf den TuS zukommen.

DJK Westfalia Welper bleibt in der Bezirksliga

Daniel Propp (r.) und die DJK Welper bleiben in der Bezirksliga. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Besonders sorgt sich der Übungsleiter, weil er überhaupt keine zeitliche Perspektive sieht, wann es wieder los gehen kann. „Wir sitzen zu Hause anstatt Handball zu spielen und laufen, laufen und laufen. Da ist schon nervig“, sagte Schiltz. Ob sein Klub, dem nur ein Tabellenplatz für eine Wildcard zum Aufstieg fehlt, diese überhaupt angenommen hätte, zieht der Coach in Zweifel. „Das hätten wir gut überlegen müssen. In der Landesliga wäre es für uns sicherlich sehr schwer geworden“, so Schiltz.

Beim Ortsrivalen DJK Westfalia Welper sind durch die getroffene Regelung auch die letzten Abstiegsängste verflogen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch unser Potential, unsere Einstellung und unsere Physis die notwendigen Punkte zum Ligaerhalt noch geholt hätten“, ist sich Welpers Trainer Michael Wolf sicher, mit seinem Team auch ohne Corona weiter in der Bezirksliga geblieben zu sein.

„Die Unwägbarkeiten sind doch viel zu groß“

„Die Regelung, einen Schlussstrich zu ziehen, ist eine Behelfslösung für die momentane Situation, sie ist völlig richtig und von allen zu akzeptieren. Die Unwägbarkeiten sind doch viel zu groß, um die Spielzeit noch künstlich in die Länge zu ziehen“, kann sich der Übungsleiter mit dem vorzeitigen Saisonende durchaus arrangieren.

„Bei uns in Welper sollten wir die spiel- und trainingsfrei Zeit nutzen, um nunmehr die konzeptionellen Weichen für die sportliche Ausrichtung der ersten beiden Mannschaften zu stellen, um damit eine wichtige Perspektive für unsere talentierten Nachwuchsspieler festzuzurren. Da ist unser Vorstand gefragt“, fordert Wolf von den Verantwortlichen der Westfalia, den DJK-Express in der handballlosen Zeit nun endgültig auf das richtige Gleis zu leiten.