Ehre zum 90.: Willi Lake, der Macher des SuS Niederbonsfeld

Hattingen. Spieler, Vorsitzender, Mäzen, Edelfan. Willi Lake feierte den 90. Geburtstag bei seinem SuS Niederbonsfeld – mit Promi-Besuch.

Wenn man auf die Historie des SuS Niederbonsfeld schaut, dann gibt es wohl keine Person, die den Verein so sehr geprägt und gelebt hat wie er: Willi Lake, Urgestein und Macher des SuS hatte zu seinem 90. Geburtstag ins Vereinsheim eingeladen und der neue Vorsitzende Patrick Schröer konnte in seiner Laudatio neben seiner Familie, viele Vereinsmitglieder aller Generationen, Vertreter befreundeter Vereine, alte Weggefährte und als prominenten Überraschungsgast Fußballlegende Willi „Ente“ Lippens begrüßen.

Als 13-Jähriger trat Willi Lake 1946 in den SuS ein, gerade als das Vereinsleben nach dem Krieg wieder aufgenommen werden konnte. Über zwei Jahrzehnte machte er sich als trickreicher und kampfstarker Linksaußen in der Kreisliga bei Gegnern und Schiedsrichtern einen Namen.

Willi Lake wurde 1959 zum 1. Vorsitzenden des SuS Niederbonsfeld

Frühzeitig wurde sein Talent entdeckt, Menschen zu motivieren und einen Verein zu führen. Bereits mit 27 Jahren wurde er 1959 zum 1. Vorsitzenden gewählt, ein Amt, das er über 33 Jahre bis 1992 ausüben sollte.

Auch heute noch, als Ehrenvorsitzender, fehlt er bei keiner Vorstandssitzung. Immer noch ist sein Rat gefragt und auch als Mäzen bringt er sich wie schon seit Jahrzehnten ein. Viele Projekte, wie die Sportscheune mit Vereinsheim, der neue Kunstrasenplatz, die Erweiterung der Tribüne, und vieles mehr, konnten unter seiner Mitwirkung realisiert werden.

Willi Lake lockte Willi „Ente“ Lippens zum SuS Niederbonsfeld

Und nach wie vor verpasst er kein Spiel seines SuS. Mit seinem Co-Piloten Heinz Bredendiek, gerade 80 geworden, ist er wohl treuester Fan des SuS – auch ohne Navigationsgerät finden die beiden auch die entferntesten Plätze in der Liga. Besonders erfreut war Lake natürlich über den erneuten Aufstieg in die Bezirksliga. Und besonders stolz macht ihn, dass sein Enkelsohn Lars Landmeyer seit kurzem im Tor des SuS steht.

Den ersten Aufstieg in die Bezirksliga gab es in 1974, als der SuS im entscheidenden letzten Saisonspiel gegen Teutonia Überruhr vor mehr als 1000 Zuschauern mit 2:1 gewann. An der Seitenlinie stand damals kein Geringerer als Willi “Ente“ Lippens.

Willie „Ente“ Lippens und Willi Lake sind Freunde und Wegbegleiter des SuS Niederbonsfeld Foto: SuS Niederbonsfeld

In der Winterpause war es Willi Lake gelungen, den 28-jährigen Profi von RW Essen zum SuS zu locken. „Die Willi’s werden das schon machen“, wurde weit über die Stadtgrenzen hinaus von diesem besonderen Coup in der Presse berichtet.

Eine besondere Ehre am Sportplatz

Natürlich musste der bis dato größte Erfolg der Vereinsgeschichte gebührend gefeiert werden – mit 33 Spielern und Fans ging es eine Woche nach Mallorca.

Viele Touren sollten folgen, immer dabei und mitten drin auch Willi Lake. Als Zeichen für seine besonderen Verdienste um den SuS Niederbonsfeld hat sich die Vereinsfamilie jetzt etwas Besonderes einfallen lassen: Die Tribüne am Sportplatz, mit Clubraum und Imbiss, trägt ab sofort seinen Namen. Mit den besten Glückwünschen für viele weitere Jahre überreichten ihm Jugendspieler des SuS das Schild mit der Aufschrift: „Willi Lake Tribüne“

Patrick Schröer (l.), der Vorsitzende des SuS Niederbonsfeld war beim Geburtstag von Willi Lake mit der passenden Krawatte vor Ort. Foto: SuS Niederbonsfeld

