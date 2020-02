„EN-Sportler 2019“: Dauben und Pollap zählen zu Nominierten

Erfolgreiche und auch mit Medaillen versehene Teilnahmen an Welt- und Europameisterschaften, Deutsche Meistertitel und Topplätze bei internationalen Turnieren - schon ein flüchtiger Blick auf die Erfolge der Einzel- und Mannschaftssportler zeigt, wie hoch die Latte für die Aktiven lag, um von der Jury für den Titel „EN-Sportler 2019“ in einer der sieben Kategorien nominiert zu werden. Wie in den Vorjahren sind nach der Juryentscheidung die Bürger nach ihrer Meinung gefragt. Sie können mit ihrer Stimme den „EN-Bürgersportler“ wählen.

Die Stimmzettel werden in Kürze auch auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.en-kreis.de) zu finden sein. Die Stimmabgabe ist bis Ende Februar möglich. Die Sieger werden am 10. März in Witten bekannt gegeben.

Folgende Hattinger und Sprockhöveler Sportler sind nominiert: