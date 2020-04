Ex-Profi Holger Aden macht nun Haustechnik statt Ballkunst

Er war Fußballprofi, spielte für Eintracht Braunschweig und den VfL Bochum. Viele Jahre war er in Amateurklassen als Trainer aktiv und auch in Hattingen hinterließ er seine Spuren. Seit einem Jahr lebt Holger Aden (54), der als Coach mit Hedefspor Hattingen Vereinsgeschichte schrieb und in der Saison 2014/2015 in die Westfalenliga aufstieg, in München. Mit dem Fußball verbindet ihn nur noch wenig.

„Ich bin sehr weit weg vom Fußball, eigentlich habe ich damit nichts mehr am Hut“, sagt Aden, der als Haustechniker in einem Münchener Einkaufszentrum arbeitet. Im Freistaat trainiert er eine unterklassige Damen-Handballmannschaft. An seine Zeit bei Hedefspor erinnert er sich aber noch gerne. „Mit dem Aufstieg hat ja damals niemand gerechnet“, sagt Aden. Er übernahm das Team erst zur Halbserie, als mehrere Leistungsträger den Club verließen.

Hedefspor Hattingen spielte 2015 eine starke Rückrunde

Die Mannschaft spielte dennoch eine starke Rückrunde in der Landesliga und kletterte bis auf Platz zwei hinauf. „Da hatten wir natürlich auch Glück, dass dieser Platz zum Aufstieg reichte“, so Aden. Den letzten Schritt Richtung Aufstieg verpasste er jedoch. Als Hedef den entscheidenden Sieg gegen den SV Herbede einholte, weilte Aden in einem lange zuvor geplanten Urlaub.

Wenige Monate nach dem Aufstieg in die Westfalenliga verließ Aden den Club. „Der Abgang damals war nicht so toll, aber die schönen Erinnerungen überwiegen auf jeden Fall.“ Nach seinem Engagement bei den Hattingern heuerte er noch beim TuS Heven und beim WSV Bochum an, ehe er seine Fußballtrainer-Karriere beendete.

Kontakte nach Hattingen hat Holger Aden noch

Kontakte nach Hattingen hat Holger Aden aber noch. „Mit meinem damaligen Co-Trainer bei Hedefspor, Esad Muharemovic, bin ich befreundet. Wir tauschen uns regelmäßig aus.“ Muharemovic ist aktuell Trainer beim B-Liga-Aufstiegskandidat FC Sandzak-Hattingen. Aden schließt für sich eine Rückkehr auf den grünen Rasen aus: „Damit habe ich abgeschlossen.“