Hattingen/Sprockhövel. Die Sprinterin Sophie Bleibtreu und der Stabhochspringer Jonas Wolf treten bei der NRW-Meisterschaft in Dortmund an. Zwei Hattinger fehlen.

Hattingen/Sprockhövel: Leichtathleten starten bei den Großen

Nachdem sie vergangene Woche in ihrer Altersklasse (U20) bereits auf Landesebene gestartet sind, nehmen die Leichtathleten Sophie Bleibtreu aus Sprockhövel und Jonas Wolf aus Hattingen am Samstag bei den NRW-Meisterschaften der Erwachsenen in Dortmund teil.

Sprinterin Bleibtreu holte sich in der Vorwoche den Vizetitel über 200 Meter. Nun ist sie erneut auf der Bahn unterwegs, über 60 Meter und mit der Staffel über 4x200 Meter. Über die 60 Meter hatte sie mit 7,73 Sekunden eine neue Bestzeit aufgestellt, liegt damit im Vergleich der Meldezeiten der Konkurrenz im oberen Drittel. „Ich möchte wieder eine gute Zeit erreichen und das umsetzen, was ich im Training erreicht habe“, sagt die 17-Jährige. Auf die Staffel freut sie sich, da ihr Verein, der TV Wattenscheid, in der vergangenen Woche keine Staffel stellte und dies nun nachholt.

Stabhochspringer Jonas Wolf hat sich nicht gezielt vorbereitet

Der Stabhochspringer Jonas Wolf aus Hattingen hat sich nicht gezielt auf den Wettkampf vorbereitet. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Der Stabhochspringer Jonas Wolf (LGO Dortmund) trainiert durch. „Ich bereite mich nicht gezielt auf den Wettkampf vor, sondern nehme ich nur mit“, verrät er. Unter den sieben Konkurrenten steht er mit seinem Bestwert (4,60 Meter) am Ende. Zuletzt war er in der U20 mit drei Fehlversuchen an der Einstiegshöhe (4,40 Meter) gescheitert.

Nicht teilnehmen können die beiden Hattinger Sprinter Andreas Jenk und Maximilian Heinrichs aufgrund von Muskelverletzungen.