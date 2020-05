Hattingen/Sprockhövel: Welche Ausreden Fußballer parat haben

Die heimischen Amateurfußballer in Hattingen und Sprockhövel würden aktuell wohl nichts lieber tun, als die Schuhe zu schnüren und mit ihren Mannschaftskollegen trainieren und spielen. Das geht aufgrund der Corona-Krise derzeit noch nicht. Im normalen Spiel- und Trainingsbetrieb ist die Motivation der Spieler aber mitunter nicht immer ganz so hoch hoch, was zu teils kuriosen und seltsamen Absagen bei ihren Trainern führt.

Eine solche kuriose Absage erhielt Stefan Kronen, Trainer beim A-Kreisligisten SuS Niederbonsfeld, vor noch gar nicht so langer Zeit. „Einem Spieler ist wohl beim Umzug die Waschmaschine aus der ersten Etage gefallen und ist im Blumenbeet der Nachbarin gelandet. Er konnte dann nicht kommen, weil er erst seiner Freundin erklären musste, warum die Waschmaschine kaputt ist und dann seiner Nachbarin erzählen, wieso das Beet komplett zerstört ist. Auf so eine Geschichte muss man erst einmal kommen, ich habe sie dann mal geglaubt, vielleicht ist sie ja doch wahr gewesen.“

Beim SuS Niederbonsfeld müssen sich die Spieler per Anruf abmelden

Bei Stefan Kronen können sich die Spieler nicht per WhatsApp oder anderer Apps abmelden, sondern sie müssen den Coach persönlich anrufen. In einem realen Gespräch seien die Ausreden dann aber leider nicht so kreativ, sagt Stefan Kronen.

In dieser Spielzeit konnte Markus Möller, Trainer der Zweitvertretung des SC Obersprockhövel, häufig auf den gesamten Kader bei Meisterschaftsspielen zurückgreifen, doch vor einer Partie sagte ihm einer seiner Spieler doch noch ab. „Samstags, also einem Tag vor dem Spiel erhielt ich die Nachricht von einem meiner Jungs, dass seine Freundin Karten für das Theater besorgt hätte, und er deshalb nicht kommen könne“, sagt Möller. „Da war ich erst einmal sprachlos. Aber gut, so läuft es in der Kreisliga manchmal, auch wenn ich das nicht immer verstehen kann.“

Seung-Man Hong kennt eine Vielzahl an Ausreden

Seung-Man Hong, aktuell Trainer des Bezirksligisten SG Welper, der aber auch schon beim TuS Hattingen, bei Hedefspor Hattingen und bei der TSG Sprockhövel als Coach aktiv war, hat schon so einige Ausreden gehört und gelesen. Ein Ausreden-Klassiker sei natürlich der Geburtstag der Oma, sagt Hong. Da frage man sich aber manchmal schon, wie viele Großmütter die Spieler eigentlich haben.

„Ein beliebter Absagegrund ist auch eine Magenverstimmung“, erklärt Hong. „Die Spieler sagen dann, sie hätten etwas Falsches gegessen. Doch meistens haben sie etwas Falsches getrunken und vor allem in einer falschen Dosis.“

Wenn die Wunderheilung plötzlich eintritt

Häufig komme es auch vor, dass Spieler sich nach einer Verletzung noch nicht ganz fit fühlen und lieber noch etwas pausieren wollen, so Hong. „Nach zwei Tagen ist es dann aber wieder gut und die Wunderheilung abgeschlossen“, ergänzt der SG-Coach.

Der häufigste Grund, das Training abzusagen sei aber ein anderer, erklärt Hong. „Ich habe ja einen klaren Leitsatz: Schule und Beruf geht vor. Da hören meine Spieler anscheinend gut zu. Ich weiß gar nicht, wie oft meine Spieler überraschend länger arbeiten müssen. Von den Überstunden könnten wir am Saisonende eine Mannschaftsfahrt machen“, sagt Hong amüsiert.