Hattingen: unterschiedliche Stimmen zur Wertung der Saison

Der Saisonabbruch im westfälischen Amateurfußball steht kurz bevor. In einer Videokonferenz votierten die 29 Kreisvorsitzenden des FLVW (Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen) einstimmig für ein vorzeitiges Saisonende. Sie folgten damit dem Votum der Vereine, die sich zuvor in einer Abfrage bereits mit großer Mehrheit von 86 % für einen Abbruch ausgesprochen hatten. Aber wie soll es jetzt weitergehen?

Wir haben ein Stimmungsbild unter den Vereinen in Hattingen eingefangen, die zwischen Kreis- und Bezirksliga auf der Schwelle stehen.

Wie wird die bisherige Saison gewertet? Wird sie überhaupt gewertet oder gar ganz annulliert? Gibt es Auf- oder Absteiger? Der FLVW will erst im Juni auf einem außerordentlichen Verbandstag die letztinstanzliche Entscheidung treffen und bittet die Vereine bis dahin um Geduld.

Auch in Hattingen scheiden sich die Geister

Auch unter den heimischen Fußballern wird dieses Thema viel diskutiert und wie überall scheiden sich auch in Hattingen die Geister.

So hat der Vorstand der SG Welper bei der besagten Umfrage beispielsweise dafür abgestimmt, dass die Hinrundentabelle gewertet wird. Klar, zum Ende der Hinrunde stand Welper noch an der Tabellenspitze und würde somit in die Landesliga aufsteigen.

Bezirksliga: Hinrundenspitzenreiter SG Welper ist nun Tabellenzweiter

Aktuell wurde die Sportgemeinschaft inzwischen von Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 überholt und befindet sich derzeit nur noch auf dem zweiten Tabellenplatz, der wahrscheinlich den Verbleib in Bezirksliga bedeuten würde.

„Ich denke, jeder Verein hat so abgestimmt, wie es für seine Interessen am besten passt“, sagt Dino Carrafiello, Geschäftsführer der SG Welper. „Jede Variante hat mehrere Für und Wider“, so Carrafiello weiter.

Er persönlich und in seiner Funktion als Fußball-Fachschaftsleiter hätte sich eher für eine komplette Annullierung der Saison ausgesprochen. „Das hielte ich für am fairsten. Das Einzige, was für mich nicht in Frage kommen würde, wäre eine Fortsetzung der Saison zu einem späteren Zeitpunkt.“

A-Ligist TuS Blankenstein: „Wir hätten gerne weitergespielt“

Das wiederum sieht Vladislav Dinges, Trainer und stellvertretender Abteilungsleiter des A-Ligisten TuS Blankenstein etwas anders.

Vladislav Dinges, Trainer des TuS Blankenstein.. Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / FUNKE Foto Services

„Wir hätten gerne weitergespielt. Meine Mannschaft hatte zuletzt einen kleinen Lauf und wir haben uns durch zwei Siege in Folge auf einen Nichtabstiegsplatz gebracht“, so der TuS-Coach. „Zudem hätten wir gegen die vermeidlich leichten Gegner noch gespielt, so dass wir es selbst in der Hand gehabt hätten. Wären wir dann doch sportlich abgestiegen, hätten wir es auch verdient gehabt.“

Hedefspor Hattingen ist für eine Annullierung der Saison

Für eine komplette Annullierung der Saison 19/20 hat sich auch Hedefspor Hattingen ausgesprochen. Sportlich steht der Verein vor dem Abstieg in die Kreisliga B.

Ein Saisonabbruch oder eine Annullierung würde für Hedef jedoch ziemlich sicher den Klassenerhalt bedeuten. Veli Kutlu, Vorsitzender von Hedefspor, beschäftigen derzeit aber andere Probleme.

„Ich sorge mich vielmehr um unsere Mitglieder und vor allem um die Kinder. Geht es allen gut und kommen alle gesund durch diese Corona-Krise? Da sind Auf- und Abstiege doch nur nebensächlich“, sagt Kutlu, der mit seiner ersten Mannschaft aber auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A spielen würde. „Wenn uns der Klassenerhalt auf diese Weise ermöglicht wird, nehmen wir die Herausforderung auch an.“

Kreisliga C: Unentschlossenheit beim TuS Hattingen III

Noch unentschlossen ist Sascha Hoffmann, Trainer des TuS Hattingen III, der mit seiner Mannschaft nahezu uneinholbar an der Tabellenspitze der Kreisliga C5 steht.

„Ich weiß gar nicht, wir unser Verein gevotet hat, und ich habe auch noch gar nicht mit meinen Jungs gesprochen, ob wir überhaupt in die Kreisliga B aufsteigen wollen“, sagt Hoffmann. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hatten die Hattinger jeweils auf den Aufstieg verzichtet.

Spannung in der Kreisliga B

Besonders gespannt auf die Entscheidung dürften auch die Hattinger Vereine sein, die in der Bochumer Kreisliga B spielen.

Dort belegt der FC Sandzak derzeit den zweiten Tabellenplatz, war aber nach Ende der Hinrunden nur Siebter. Im Abstiegskampf befinden sich in dieser Gruppe der TuS Blankenstein II und RSV Hattingen.

Derzeit befindet sich Blankenstein über dem Strich und RSV auf einem Abstiegsplatz. In der Hinrundentabelle war die Konstellation genau umgekehrt. Sollte es also eine Variante mit Absteigern geben, bleibt die Situation extrem spannend.