Hattinger Andy Steinmann hat mit Lotte dritte Liga im Blick

Hattingen/Lotte. Andy Steinmann ist seit kurzem wieder Trainer in der Regionalliga. In Lotte war er erst die Interimslösung und hat nun eine Cheftrainerin.

Andy Steinmann hat zurzeit lange Arbeitstage, in seiner Wahlheimat Osnabrück und nebenan in Lotte. Der Hattinger ist beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte seit kurzem neuer Co-Trainer, nachdem er kurze Zeit als Interimstrainer aufgerückt war. Die Coronazeit erschwert die Arbeit. Dennoch gibt es momentan viel zu regeln und das sportliche Ziel des Klubs ist in naher Zukunft wieder die 3. Liga.

Der 35-Jährige stand bereits als Co-Trainer an der Linie in der Regionalliga, beim SV Rödinghausen. Mehrere Jahre lang sogar, von Januar 2011 bis Sommer 2018, unter den Trainern Mario Ermisch, Alfred Nijhuis und Tim Daseking. Dann zog es ihn weiter nach Lotte, wo er hauptverantwortlich noch die U19 coacht. Ende Februar rückte er zum Interimstrainer der Regionalliga-Elf auf, da sich der bisherige Trainer Ismail Atalan dem Drittligisten Hallescher FC anschloss. Allerdings durfte Steinmann wegen der Corona-Pandemie seitdem noch kein Pflichtspiel in Liga vier absolvieren, zuvor gab’s zwei Spielausfälle.

Aktiv bei der TSG Sprockhövel und der SG Welper

Aktiv war der Hattinger im Herrenbereich selbst für die TSG Sprockhövel, Anfang der 2000er-Jahre, als es erstmals für die TSG in die Oberliga ging. Es folgten die Reserve des FC Schalke 04 und die Sportfreunde Lotte, ehe es nach einer kurzen Pause für die Rückrunde der Saison 2009/10 ging. Anschließend war der Mittelfeldspieler noch eine halbe Saison beim SV Rödinghausen – erneut in der Oberliga – aktiv, wo er anschließend ab 2011 Co-Trainer wurde und die Laufbahn an der Seitenlinie begann.

„Ich wollte gerne in den semiprofessionellen Fußball, also die Ober- oder Regionalliga. Dass es nun Lotte geworden ist, ist super. Ich wohne in der Nähe und kenne die Strukturen im Verein“, sagt Steinmann. Seine Arbeit führt er aktuell im Home Office aus, dazu arbeitet er auf Teilzeit als Industriekaufmann bei Häcker Küchen.

Spieler schicken dem Co-Trainer ihre Pulswerte zu

In der Regionalliga trainieren die Teams bislang nicht im Stadion in Kleingruppen, so wie in der Bundesliga. Am Lotter Kreuz, wo erst Anfang März die Profimannschaft in eine Spielbetriebs GmbH ausgegliedert worden ist, verschickt das Trainerteam Pläne. „Die Spieler laufen und machen Krafttraining, ihre Pulswerte schicken sie mir jeden Abend zu“, erzählt Steinmann.

Der Verein hat sich für einige etwas überraschend für die Ex-Profifußballerin Imke Wübbenhorst als neue Cheftrainerin entschieden. Steinmann steht ihr zur Seite, ist zudem bis auf Weiteres Chefcoach von Lottes U19 und damit die Schnittstelle zwischen Jugend und erster Mannschaft. Sein Vertrag für die Regionalliga-Mannschaft läuft bis 30. Juni 2022.

Andy Steinmann überlässt Imke Wübbenhorst die letzte Entscheidung

Er hätte sich vorstellten können, selbst Chefcoach zu sein, leitete im September 2018 auch mal interimsweise ein Spiel der Lotter in der 3. Liga – gegen den Halleschen FC (0:1). „Wir haben über die Konstellation gesprochen. Zugetraut hätte ich es mir, von Imke kann ich aber auch noch viel lernen“, sagt er. Die Kaderplanungen und die Trainingssteuerung würden aber von beiden zusammen gemacht. „Imke ist aber am Ende diejenige, die entscheidet“, so der Familienvater.

Die ersten Gespräche liefen bereits gut. Er glaubt, dass sich beide ergänzen. Ihm sei es wichtig, selbst weiterzukommen aus fußballerischer Sicht und er schätze die fachlichen Fähigkeiten, die Imke Wübbenhorst mitbringt. Sie sprach bei ihrer Vorstellung in Lotte von einer „überragenden Chemie von ersten Tag an“ zwischen ihr und Steinmann, sie glaube aus menschlicher und fachlicher Sicht an eine sehr gute Zusammenarbeit mit ihm.

Hattinger spricht von guten Strukturen in Lotte für die 3. Liga

Steinmann hatte sich fast jedes Spiel der ersten Mannschaft angesehen. „Ich kenne sie gut und weiß, dass sie Potenzial hat, auch in der 3. Liga zu spielen. Der Verein hat außerdem die Strukturen dafür, was nicht bei jedem Regionalligisten der Fall ist“, weiß er. Der Vorstand wünscht sich demnächst einen aggressiveren Fußball, mit frühem Pressing. Das Trainerteam möchte dies angehen und zudem in den Ballbesitzphasen Ordnung finden, damit sich die Mannschaft auch zwischendurch immer ausruhen kann, um anschließend das Tempo hochzuhalten und die 90 Minuten konditionell zu überstehen.

Der Fokus liege auf der nächsten Saison, da zurzeit im Hintergrund geplant werde, welche Spieler wie in das neue System passen. „Vielleicht müssen wir auch Spieler abgeben“, sagte Steinmann bei der Vorstellung des neuen Trainerteams. Nun treffen sich die Verantwortlichen zu Einzelgesprächen, was viel Zeit kostet. „Als Verein haben wir auch eine Verantwortung, die Spieler Ende Juni nicht in die Arbeitslosigkeit zu schicken“, betont Steinmann. Die Tage am Autobahnkreuz sind daher aktuell lang.