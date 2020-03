Hattinger Sportakrobatin sammelt Spenden für Südafrika

Hattingen. Paulina Schweighöfer ist nicht nur Leistungssportlerin beim PSV Ennepe, sie unterstützt auch den Turnverein ihrer Gastfamilie in Kapstadt.

Fleiß, Energie und Zeit muss investiert werden, um im Leistungssport etwas zu erreichen – Das weiß auch schon die 15-jährige Paulina Schweighöfer. Im Alter von vier Jahren begann sie mit der Sportakrobatik, nachdem sie von einer Freundin gefragt wurde, ob sie es nicht mit ihr ausprobieren möchte. Inzwischen ist sie nicht nur Leistungssportlerin, sie sammelt auch Spenden für einen Turnverein in Südafrika, in dem sie selbst schon Training gab.

Sport in Hattingen und Sprockhövel: Ergebnisse, Spielberichte und Nachrichten So funktioniert Sportakrobatik Als Sportakrobatik wird eine Kür bezeichnet, die aus akrobatischen, tänzerischen, gymnastischen und bodenturnerischen Elementen besteht. Die Kür wird mit Musik begleitet und hat ein Zeitlimit von zweieinhalb Minuten. Der Sportler führt die Übungen auf einer zwölf mal zwölf großen Bodenturnmatte auf. Es kann alleine, als Paar oder als Gruppe geturnt werden. Dabei gibt es Damen-, Herren- und Mixed-Paare und die Damen- und Herrengruppen. Bei einem Wettbewerb wird die Kür mit einen Kampfgericht gewertet, ähnlich wie beim Eiskunstlaufen.

Seit inzwischen sieben Jahren trainiert Paulina Schweighöfer schon bei den Sportakrobaten des PSV Ennepe-Ruhr-Kreis 1970 in Hattingen. „Ich mache es auf Leistungssportniveau. Als Hobby ist es auch eher schwierig, weil so vieles zusammenhängt,“ erklärte die Sportakrobatin.

Vier bis fünf Mal die Woche ist sie für drei Stunden in der Halle, aber sie trainiert nicht nur in ihrer Gruppe, sondern gibt auch selbst Training. Viel Freizeit bleibt da nicht, denn auch die Schule sollte nicht zu kurz kommen. Nach dem Unterricht geht es dann meistens zur Halle. Auf dem Weg dahin isst sie oder macht schon mal ihre Hausaufgaben. Auch nach dem Training kann die 15-Jährige nicht an eine Pause denken, denn dann geht es mit den Hausaufgaben weiter.

„Morgens stehe ich früher auf um Schulsachen zu erledigen“

Die Hattinger Sportakrobatin Paulina Schweighöfer (u.r.) mit ihrer Trainingsgruppe in Südafrika. Foto: Paulina Schweighöfer

„Morgens stehe ich früher auf um Schulsachen zu erledigen, außerdem nutze ich dafür auch immer meine Freistunden,“ sagt sie. Momentan geht sie in die zehnte Klasse eines Bochumer Gymnasiums. Ihr Ziel ist es ihr Abitur zu machen, trotz des zeitintensiven Hobbys. „Die Schule nimmt es eigentlich recht gelassen. Die Lehrer wissen, dass ich alles nacharbeite und gehen wahrscheinlich auch deshalb offener mit den Beurlaubungen um,“ stellt die angehende Abiturientin klar.

Letztes Jahr absolvierte Schweighöfer mit der Schule einen Auslandsaufenthalt in Südafrika. In Kapstadt lebte sie von Juni bis Dezember bei einer Gastfamilie. Wie durch einen Zufall gehörte dem Nachbar ihrer Gastfamilie der Turnverein Giants Mitchell’s Plain.

Rückkehr im Dezember

Später kam sie auch bei der Familie unter. In dem Turnverein trainierte die Schülerin dann drei Mal die Woche und gab auch Training. „Die Leute dort waren mir gegenüber sehr offen. In der Gegend sind eher weniger Urlauber, deshalb war es für sie auch neu,“ erzählte die Sportakrobatin.

Als sie im Dezember aus Kapstadt wieder nach Deutschland kam, stand die Weihnachtsfeier des PSVs bevor. Da die Halle und Trainingsgeräte in Afrika nicht mehr im guten Zustand waren, beschloss die 15-Jährige auf der Feier des Vereins Geld zu sammeln. Dafür verkaufte sie Souvenirs aus Südafrika und bat um Spenden. Insgesamt kamen dabei knapp 300 Euro zusammen.

Das Geld kam ihrer Gastfamilie zugute. Die hat bereits neue Geräte und auch Sportkleidung für die Kinder im Verein gekauft. „Häufig werde ich gefragt, wann ich mal wieder vorbeikomme,“ berichtet die Schülerin. Im Dezember ist es dann soweit. Da geht es über Weihnachten wieder nach Kapstadt. Auf dem Plan steht es, nochmal in den Verein zu gehen. Auch in Zukunft könnte sich Schweighöfer vorstellen wieder zurück nach Afrika zu gehen und dort zu studieren. Bis dahin hat die Schülerin aber noch etwas Zeit.