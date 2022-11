HC Hasslinghausen: Nur der Keeper verhindert eine Klatsche

Der HC Hasslinghausen spielt in der bergischen Handball-Kreisliga.

Wülfrath. Der HC Hasslinghausen startet gut in die Partie gegen den TB Wülfrath III, dann geht nichts mehr – auch, weil sich mehrere Spieler verletzen.

Der HC Hasslinghausen verlor sein Auswärtsspiel bei der TB Wülfrath III in der Handball-Kreisliga mit 30:43 (12:18).

Dabei begann der HCH zunächst gut und lag nach fünf Minuten mit 3:1 in Führung. Dann jedoch kamen auch die Gastgeber in Fahrt, glichen in der 9. Minute zum 5:5 aus und zogen bis zum Pausenpfiff durch zu viele technische Fehler der Sprockhöveler bis auf 18:12 davon.

HC Hasslinghausen liegt auf dem siebten Rang

Auch in der zweiten Hälfte zog die Heimmannschaft ihr Tempospiel auf und kam so, nachdem bei beim HC Hasslinghausen insgesamt drei Spieler mit Verletzungen ausschieden, zum letztendlich hohen 43:30 Erfolg. Dabei war es HCH-Torhüter Dominik Otto zu verdanken, das die Niederlage durch seine 21 Paraden (darunter drei gehaltene Siebenmeter) nicht noch höher ausfiel.

Der HCH liegt nun nach fünf Spielen mit 2:8-Punkten auf dem siebten Rang. Die nächste Partie findet am 27. November zuhause in der Glück-Auf-Halle gegen das Team CDG/DAV Wuppertal statt (16 Uhr).

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die neue Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel