Kreis Bochum schließt Relegation aus und tagt zum Aufstieg

Während nach dem Saisonabbruch im Fußball eine Empfehlung zur Aufstiegsregelung seitens des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen gekommen ist, die der Kreis Bochum mitgeht, bleibt noch eine Frage offen: was wird aus den Relegationsplätzen um den Aufstieg in die Kreisliga A und B? Dies möchte der Kreisvorstand kommende Woche beraten. Offen ist zudem noch die Fortsetzung des Kreispokals. Spiele vor dem Sommer schließt der Kreis allerdings aus.

„Wir müssen uns als Kreisvorstand nun Gedanken dazu machen, wie wir mit den Relegationsplätzen in der Kreisliga B und C vorgehen werden, ob es noch weitere Aufsteiger geben wird“, sagt der Vorsitzende Klaus-Dieter Leiendecker. Aktuell sei es noch zu früh, dazu eine Prognose zu geben. „Wir wollen zunächst die Ständige Konferenz der Kreisvorsitzenden am Montag abwarten und uns dann Ende nächster Woche für Bochum als Kreisvorstand beraten“, so Leiendecker.

Kreis Bochum wartet für Beschluss den Verbandstag im Juni ab

Was es auf keinen Fall geben wird, sind noch Relegationsspiele im Juni. Die wären nach dem aktuellen Stand sogar möglich, wenn ab 30. Mai wieder Kontaktsport erlaubt sein darf. Leiendecker schließt diese Option aber klar aus: „Es wird vor der Sommerpause keine Spiele geben.“ Es soll also ein Weg gefunden werden, ob und inwiefern es weitere Aufsteiger geben wird.

Eine Fortsetzung der Saison, um etwa auch mögliche Relegationen ausspielen zu können, wird seitens des Verbandsfußballausschusses (VFA) als nicht umsetzbar eingestuft. Nur Stunden, nachdem die Verbandsspitze ihren Vorschlag zu Saisonabbruch und -wertung veröffentlicht und erklärt hatte, änderten sich die Umstände: Das Land NRW stellte eine Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs nach dem 30. Mai in Aussicht. Für die Fußballer ändere das aber nichts.

Verbandsausschuss hält mögliche Fortsetzung der Saison für unrealistisch

Für „völlig unrealistisch“ hält zum Beispiel Reinhold Spohn, der Vorsitzende des VFA, die Idee, im Juni die Amateursaison zu Ende zu spielen. Der Verband muss dabei gesundheitliche Risiken, eventuelle Hygienevorschriften (kein Umziehen und Duschen am Platz; grundsätzlicher Zuschauerausschluss) und die Gefahr des erneuten Spiel-Stopps in Betracht ziehen.

Der Kreis Bochum geht den Schritt der Empfehlung zur Saisonwertung mit, das betonte Leiendecker auch nochmal. Bei der Entscheidung der Saisonwertung mit Blick auf die Relegationsplätze habe der Kreis es zudem einfacher als der Verband und müsse seine Empfehlung nicht erst durch einen Kreistag absegnen lassen.

Kreis Bochum kann zusätzliche Aufsteiger selbst festlegen

„Wir könnten es für den Kreis Bochum selbst festlegen. Wir warten allerdings erst den Verbandstag im Juni ab, bevor es einen Beschluss gibt. Vorher ist noch nichts offiziell“, merkt Leiendecker an. Erst auf dem Verbandstag wird offiziell entschieden, welche Teams aufsteigen. Aus den beiden Bochumer Kreisligen werden das bei grünem Licht für die Verbandsempfehlung der SC Union Bergen, TuS Stockum und VfB Annen sein. Es würde einen dritten Aufstiegsplatz in die Bezirksliga geben.

Daran orientiert sich der Blick auf die unteren Kreisligen. Dort steht in der Kreisliga B1 aktuell die Spielvereinigung Gerthe auf dem Relegationsrang, in der Staffel 2 der SV BW Weitmar 09 und in der Staffel 3 der FC Sandzak-Hattingen, allerdings punktgleich mit dem Dritten, VfB Langendreerholz.

Vereine auf den Relegationsplätzen der Kreisligen C

In den Kreisligen C stehen folgende Teams auf dem Relegationsrang: Staffel 1: TuS Harpen IV, Staffel 2: FC Azadi (allerdings mit zwei Spielen und sechs Punkten mehr als der aktuell Dritte, der BV Langendreer 07 II), Staffel 3: Türkischer SV Witten II (Hinrundenmeister war allerdings der aktuell Dritte, TuS Stockum II), Staffel 4: SG Welper II (mit zwei Spielen und fünf Punkten mehr als der aktuell Dritte, der FSV Sevinghausen, der mit zwei Spielen mehr Hinrundenmeister war), Staffel 5: SG Linden-Dahlhausen II.

Ein Wettbewerb, der neben den Meisterschaftsrunden noch nicht zuende gespielt wurde, ist der Kreispokal. Dabei räumt der VFA grundsätzlich die Möglichkeit ein, ihn zu beenden, wenn ab Juni wieder gespielt werden darf. Doch der Kreis Bochum sieht auch hierbei eher Probleme, einen Termin vor der Sommerpause zu finden, zumal die Vereine etwas Vorlaufzeit benötigen würden, um im Vorfeld der Spiele zu trainieren.

Möglichkeiten für die Fortsetzung des Kreispokals

Leiendecker räumt die Möglichkeit ein, den Wettbewerb noch im September zum Anschluss bringen zu können, etwa auch in Form eines Turniertages mit angepassten Modalitäten. Gespielt wurde vor der Corona-Pause bis zum Viertelfinale, wessen Begegnungen noch ausgelost werden müssten. Sollte der Kreispokal nicht beendet werden können, müsste ein Team für den Verbandspokal in der kommenden Saison bestimmt werden. Entweder müssten die Teams sich einigen oder zur Not muss gelost werden. „Aber das ist alles noch Zukunftsmusik“, betont er.