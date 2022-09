Kreisliga A2: Alles zum vierten Spieltag auf einen Blick

Fußbälle liegen in einem Tor.

Ennepe-Süd. Ein Team atmet dank zwei Rückkehrer auf, ein anderes warnt jetzt schon vor dem Gegner – alles Wichtige zu den sieben Kreisliga-Partien am Sonntag

Insgesamt sieben Partien stehen am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 auf dem Plan – und dabei wird einiges geboten. Während die Spitzenmannschaften ihre Serien weiter ausbauen wollen, kehren bei einem Team zwei wichtige Spieler wieder zurück – und sorgen damit für Erleichterung. Alles Wichtige zu den Partien am Sonntag im Überblick.

FC Wetter II – FSV Gevelsberg II

Wann & Wo? Am Sonntag um 12.30 Uhr am Harkortberg.

Direkter Vergleich: Seit Wetters Reserve aufgestiegen ist, trafen die Teams zweimal aufeinander. Erst spielten beide 1:1-Remis, zuletzt gewann der FSV mit 3:2.

Einordnung des Spiels: Acht Spiele, acht Siege: Viel besser hätte die Vorbereitung sowie der Saisonstart des FC Wetter II kaum verlaufen können. Entsprechend kommt auf den FSV Gevelsberg II an diesem Wochenende eine harte Aufgabe zu. „Wetter hat eine sehr starke Mannschaft zusammen, sie waren schon in der Hinrunde der vergangenen Saison eine der besten Mannschaften der Liga“, sagt Gevelsbergs Trainer Marvin Borberg. „Es wird zwar nicht einfach, aber trotzdem wollen wir etwas mitnehmen“, sagt der Coach. Die FSV-Reserve ist für die Partie personell gut aufgestellt.

FSV Gevelsbergs Trainer Marvin Borberg (rechts) klatscht mit Neuzugang Joris Reyes-Mellado ab. Foto: WP / Michael Scheuermann

Hiddinghauser FV – SV Ararat Gevelsberg

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr in Hiddinghausen.

Direkter Vergleich: In der Saison 2015/2016, als beide Verein zuletzt in der selben Liga waren, gewann Ararat das Hinspiel mit 6:1, Hiddinghausen dagegen das Rückspiel mit 8:0.

Einordnung des Spiels: Der SV Ararat will vor allem die Rotflut mit insgesamt fünf Gelb-Roten Karten aus den ersten drei Spielen stoppen. „Ich erwarte jetzt aber nicht, dass wir kaputt getreten werden, nur weil sie fünf Platzverweise bekommen haben“, glaubt Hiddinghausens Trainer Sinischa Schneider. Ohnehin entstanden die Ampelkarten durch Foulspiele und nicht durch grob unsportliche Aktionen. Hiddinghausen möchte sich mit einem weiteren Sieg im Mittelfeld festsetzen. Dafür gilt es die Vielzahl an Gegentoren in den Griff zu bekommen.

TuS Ennepetal II – SuS Volmarstein

Wann & Wo? Am Sonntag um 13 Uhr im Bremenstadion.

Direkter Vergleich: Von den vergangenen sieben Duellen verlor der TuS gegen Volmarstein nur ein einziges, ein 0:5 aus dem Jahr 2018.

Einordnung des Spiels: Während die Ennepetaler Reserve ihre ersten drei Spiele gewann, stehen die Volmarsteiner nach erst zwei Partien noch ohne Punkt da. „Irgendwann wird aber auch bei ihnen der Knoten platzen – es wäre blöd, wenn das bei uns passieren würde“, sagt Dimitrios Sorovakos, Ennepetals Co-Trainer. Deswegen müsse sein Team mit der notwendigen Einstellung in das Aufeinandertreffen gehen. „Wenn wir nämlich denken, dass wir einfach so von alleine gewinnen werden, dann sehe ich schwarz für uns“, warnt der Übungsleiter vor dem Spiel gegen den SuS.

Die Kicker des TuS Ennepetal II jubeln über einen Treffer gegen Linderhausen. Foto: Michael Scheuermann

RW Rüggeberg – FC SW Silschede

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr auf dem Rüggeberger Rasenplatz.

Direkter Vergleich: Die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften ist ausgeglichen. Rüggeberg gewann drei, Silschede zwei der letzten fünf direkten Aufeinandertreffen.

Einordnung des Spiels: Zwar ist Rüggeberg personell weiterhin dünn besetzt, doch am Sonntag kehren die beiden Stürmer Pascal Thiem und Younes Khoutour wieder zurück. „Die beiden sind sehr wichtig für uns und geben uns mehr Möglichkeiten, unseren Gegner unter Druck zu setzen“, sagt RWR-Coach Daniel Frölich. „Wir wollen an der eigentlich guten Leistung der vergangenen Wochen anknüpfen, müssen nur vorne die Dinger machen“, sagt Ruben Filter von Silschede, die bisher noch ohne Punkt dastehen.

FC Gevelsberg-Vogelsang – VfL Gennebreck

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Hundeicken.

Direkter Vergleich: 2019 spielten die beiden Mannschaften in der Kreisliga B 3:3-Unentschieden.

Einordnung des Spiels: Der FC Vogelsang schwimmt aktuell weiter auf der Erfolgswelle, die schon in der vergangenen Saison seinen Ursprung fand. Von den vergangenen zehn Ligaspielen gewann der Hundeicken-Klub neun, lediglich einmal reichte es bei einem Remis nicht zu einem Sieg. „Wir haben einen Lauf“, sagt auch FC-Trainer Maximilian Goerke. „Wir sind unwahrscheinlich schwer zu schlagen und sehr eklig zu bespielen“, meint er selbstbewusst. Mit Gennebreck kommt nun ein Aufsteiger zum Hundeicken, der noch ohne Sieg ist. Den Gegner schätzt Goerke als sehr stark in der Offensive ein.

Vogelsangs Christos Rodouniklis (am Ball) stürmt nach vorne. Foto: WP / Michael Scheuermann

TSG Sprockhövel II – TSG Herdecke

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr bei der TSG Sprockhövel.

Direkter Vergleich: Sprockhövel verlor zuletzt vor sechs Jahren gegen die TSG aus Herdecke. Seitdem gewannen sie viermal und spielten vier Mal remis.

Einordnung des Spiels: Vor der Begegnung beklagt der aktuelle Tabellenführer TSG Sprockhövel II einige Ausfälle. „Uns fehlen sechs Spieler, die normalerweise alle Kandidaten für die erste Elf sein würden“, sagt Coach Christian Kalina. Carsten Feldmann, Philipp Stambor, Phillipp Schulz, Marc Wiederholz, Fynn Tackenberg sowie Julian Hupp sind nicht einsatzbereit. „Trotzdem werden wir eine gute Mannschaft auf den Platz bringen, weil wir genügend gute Spieler haben“, sagt Kalina. Routinier Raoul Meister kehrt zudem wieder in den Kader zurück.

SC Wengern – SC Obersprockhövel III

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Brasberg.

Direkter Vergleich: Beide Mannschaften trafen in einem Pflichtspiel bisher noch nicht aufeinander.

Einordnung des Spiels: Der SC Obersprockhövel III hat nach einer Auftaktniederlage zuletzt zweimal Unentschieden gespielt. Nun sollen gegen den SC Wengern am besten die nächsten Zähler auf das Punktekonto des Aufsteiger wandern. „Wir schauen, ob wir etwas mitnehmen können“, sagt Felix Dargel, Übungsleiter der SCO-Reserve. Er stellt aber auch klar, wie die Rollen vor dem Aufeinandertreffen verteilt sind. „Wir gehen als Außenseiter in das Spiel gegen Wengern“, sagt der Trainer. Dabei kann er auf ein fast vollzähliges Personal zurückgreifen. „Personell sieht es ganz gut aus und wir sind guter Dinge", sagt der Coach.

