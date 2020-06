Lena Oberdorf: Aus Sprockhövel in die Champions League

Essen. Die Nationalspielerin wechselt aus Essen zu Serienmeister Wolfsburg. Bis 2018 spielte sie in Sprockhövel – nach dem Abi bald Champions League.

Vor zwei Jahren spielte sie noch für die B-Jugend der TSG Sprockhövel in der Landesliga, bald voraussichtlich in der Champions League: Fußball- Nationalspielerin Lena Oberdorf wird nach Informationen dieser Redaktion den Frauenfußball-Bundesligisten SGS Essen zum Saisonende verlassen und sich Serienmeister VfL Wolfsburg anschließen.

Offiziell soll der Transfer am Montag verkündet werden. In Wolfsburg trifft Oberdorf mit Alexandra Popp auf eine weitere Gevelsbergerin.

Die SGS Essen verliert in der 18-Jährigen nicht nur eines der derzeit hoffnungsvollsten deutschen Talente, sondern nach Lea Schüller und Marina Hegering (FC Bayern) die dritte Nationalspielerin. Vom Internetportal goal.com wurde Oberdorf jüngst als wertvollste Nachwuchsspielerin der Welt gekürt.

In Essen oder beim DFB: Lange Anlauf brauchte Oberdorf nie

Nicht zu stoppen: Lena Oberdorf ist weder hier von der Duisburgerin Radtke aufzuhalten als auch auf ihrem Karriereweg nach oben: Die Nationalspielerin gilt als eins der größten Talente der Welt. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Die Defensiv-Allrounderin hatte in Essen noch einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Doch dort wollte der Abiturientin wohl niemand Steine in den Weg legen, den nächsten Karriereschritt zu gehen.

Nach dem Abschluss der schulischen Laufbahn wird sie in Wolfsburg wohl Profi-Fußballerin. Zweifel daran, dass sich Oberdorf auch im hochkarätig besetzten Kader des VfL durchsetzen kann, hegt niemand.

Auch deshalb soll Wolfsburg eine stattliche Ablöse an die SGS zahlen, über die die Klubs sich allerdings ausschweigen.

Lange Anlauf brauchte Oberdorf in ihrer Karriere nie: Als sie vor zwei Jahren mit 16 nach Essen kam, war sie im Frauenfußball ein völlig unbeschriebenes Blatt, hatte in Ennepetal und Sprockhövel nur gegen Jungs gespielt.

Ihr großes Talent blieb trotzdem nicht verborgen: Ab der U15 lief Oberdorf für sämtliche Nachwuchs-Teams des DFB auf, oft als Jüngste im Team, teilweise als Spielführerin. Als sie 2018 zur SGS kam, war sie gerade U17-Europameisterin und als „Goldene Spielerin“ des Turniers gekürt worden.

Jüngste deutsche WM-Spielerin – Oberdorf löst Prinz ab

In Sprockhövel ausgebildet: Oberdorf im Februar 2018 auf dem Sportplatz Baumhof. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Bei der SGS ging man trotzdem davon aus, dass Oberdorf langsam herangeführt werden müsse. Doch weit gefehlt: Ihr Pflichtspieldebüt im DFB-Pokal krönte sie mit zwei Toren gegen den unterklassigen SV Henstedt-Ulzburg (14:0).

In der Liga lief es nicht anders: Am ersten Spieltag im Ruhrderby gegen den MSV Duisburg (4:0) stand sie nicht nur in der Startelf – Oberdorf traf auch hier doppelt. Kurz nach ihrem 17. Geburtstag wurde sie A-Nationalspielerin.

Bei der folgenden WM löste Oberdorf Birgit Prinz als jüngste deutsche WM-Spielerin der Geschichte ab. Die Fritz-Walter-Medaille besitzt sie in Bronze und Silber. Gold könnte noch folgen.

Dass die SGS Oberdorf bei dieser kometenhaften Entwicklung nicht lange halten können würde, war klar. Schon länger soll sie im Fokus verschiedener Top-Klubs gestanden haben. Dank seiner sportlichen und wirtschaftlichen Perspektive macht der VfL nun das Rennen.

In Sprockhövel beobachten sie die Entwicklung des Eigengewächses stolz. 2017 wurde die TSG vom DFB für die Ausbildung ausgezeichnet und mit 1200 Euro belohnt. Sie sei ein Aushängeschild für den ganzen Vereine, sagte Patrick Rohde damals: „Aber nicht nur, weil sie Nationalspielerin ist, sondern auch als Persönlichkeit. Wie sie sich als Mädchen bei den Jungs behauptet zum Beispiel – sie hat da auf jeden Fall Vorbildcharakter.“

Kommende Saison wird sie sich mit dem VfL Wolfsburg, der kurz vor der vierten Deutschen Meisterschaft in Folge steht, regelmäßig gegen die besten Spielerinnen der Welt behaupten dürfen.