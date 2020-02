Nächster Budenzauber für den Nachwuchs der TSG Sprockhövel

Für die A-Junioren der TSG Sprockhövel geht es an diesem Wochenende erneut unter dem Hallendach rund. Bei den westdeutschen Fußball-Hallenmeisterschaften will sich das von Patrick Knieps trainierte Team wieder gut präsentieren.

Die U19 der TSG hatte in Gütersloh zwar nicht gewonnen, sich bei den Hallenwestfalenmeisterschaften aber dennoch für die westdeutsche Ebene qualifiziert. Im Finale unterlagen die Sprockhöveler dem SV Brackel erst im Neunmeterschießen.

„Die Jungs haben es gut gemacht, daran wollen wir anknüpfen“, so Knieps, der zwölf seiner Akteure mit zu dem in der Sportschule Wedau ausgetragenen Turnier nimmt und eine gute Mischung aus technisch versierten und robusten Spielern gefunden hat. Los geht es um 14.30 Uhr. Auf wen die TSG-Junioren dann treffen, steht aber noch nicht fest, denn die Gruppen werden erst kurz vorher ausgelost.

„Werden unser Spiel spielen“

„Gegen wen auch immer wir spielen werden, unser Ziel ist es, über die Gruppenphase hinaus zu kommen“, so Knieps, der allerdings auch weiß, dass das keine leichte Aufgabe werden wird. „Wir werden wieder unser Spiel spielen, technisch anspruchsvoll, möglicht wenig Kontakte, und dann werden wir sehen, wohin uns das führt.“

Sollte der TSG-Nachwuchs die Gruppenphase am Samstag überstehen, wäre er auch am Sonntag wieder in Wedau im Einsatz. Entsprechend wurde auch der Westfalenliga-Auftakt nach der Winterpause verschoben. Ansonsten hätte die TSG am Sonntag den SC Paderborn empfangen. So startet das Kniepes-Team erst am 16. Februar mit dem ersten Pflichtspiel auf dem grünen Rasen.

„Es ist ganz gut, dass wir jetzt noch eine Woche mehr Zeit für die Vorbereitung haben. Unter der Woche werden wir wahrscheinlich auch noch mal ein Testspiel machen, damit wir die Vorbereitung nicht mit einem Hallenspiel beenden“, sagt Kniepes.

4:3-Sieg gegen Kalthof

Den Test am Dienstag gegen den SSV Kalthof, eine Mannschaft aus der Bezirksliga, hat das Knieps-Team positiv bestritten und mit 4:3 (0:1) gewonnen.

Für den Trainer der TSG steht die Liga auch klar im Fokus, „obwohl es für die Jungs jetzt natürlich eine tolle Erfahrung ist, so ein großes Hallenturnier zu spielen“. Die TSG kämpft nämlich als Tabellen-Elfter um den Klassenerhalt und hat keine Punkte zu verschenken.

Ein Rückkehrer will die Sprockhöveler bei der Mission Klassenerhalt unterstützen. Mohamad Musa, der zuletzt beim MSV Duisburg spielte und lange verletzt war, hat sich wieder der TSG angeschlossen. „Er ist auf einem guten Weg und wird uns im zentralen Mittelfeld mehr Stabilität geben“, hofft TSG-Coach Patrick Knieps.