Niederbonsfeld steht gegen Sportfreunde 07 in der Pflicht

Die Essener Fußball-A-Kreisliga erwacht am Sonntag aus dem Winterschlaf. Der erste offizielle Spieltag des Jahres steht an, mit dabei sind auch der SuS Niederbonsfeld und die Sportfreunde Niederwenigern II. Die Ziele der beiden Teams könnten aber kaum unterschiedlicher sein.

SuS-Coach Stefan Kronen kann auf fast seinen gesamten Kader zurückgreifen. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH

Der SuS Niederbonsfeld hat eine schwache Hinserie hinter sich, hat aus 15 Spielen nur 15 Punkte geholt und steckt damit zumindest mit einem Bein im Abstiegskampf. Um dem Abstiegsstrudel schnell zu entkommen, braucht es Sonntag (15 Uhr) einen Heimsieg gegen die VfL Sportfreunde 07, die den ersten Abstiegsplatz belegen und nur sechs Punkte hinter dem SuS liegen.

„Die Partie ist richtungsweisend“, erklärt SuS-Coach Stefan Kronen. „Wir sind der Favorit und müssen gewinnen.“ Hoffnungen machen die guten Leistungen in den Testspielen. Zuletzt unterlagen die Blau-Weißen dem Landesligisten ESC Rellinghausen nur 2:4. „Ich bin begeistert, wie die Jungs alles umsetzen“, so Kronen. „Jetzt dürfen wir nicht wieder so viele Fehler machen.“

SFN-Coach Andreas Jüttendonk erwartet kniffliges Derby

Die Sportfreunde Niederwenigern II haben mit dem Abstieg nichts zu tun und peilen Platz drei an, Sonntag trifft die Elf von Trainergespann Andreas Jüttendonk/Dirk Heine auf den SV Teutonia Überruhr (15.30 Uhr). Bei dem kleinen Derby treffen die Schwarz-Gelben auf viele bekannte Gesichter.

Fast ein halbes Dutzend Spieler, die jetzt das Teutonia-Trikot überziehen, spielten vor nicht all zu langer Zeit bei den Wennischen. Nico Serrano-Nieto, Marvin Prellwitz, Antonia Minopoli, Phil Petry und Marcel Schräer haben eine SFN-Vergangenheit. „Deshalb wissen wir, dass es kein einfaches Spiel wird“, sagt Andreas Jüttendonk.