Niederwenigerns dritte Mannschaft darf sich Hoffnung machen

Hattingen. Die Sportfreunde Niederwenigern III haben ihre Kreisliga B zur Coronapause mit acht Punkten Vorsprung angeführt. Der Aufstieg bahnt sich an.

Mit deutlicher Mehrheit sprechen sich die Vereine im Fußballverband Niederrhein aufgrund der Corona-Krise für einen sofortigen Saisonabbruch aus – zumindest in den höheren Ligen. Das Stimmungsbild: Teams, die momentan auf den Aufstiegsplätzen stehen, sollen aufsteigen und es soll keine Absteiger geben. In der Kreisliga B führte zum Zeitpunkt der Coronapause die dritte Mannschaft der Sportfreunde Niederwenigern die Tabelle an.

Das Team von Trainer Philipp Höger führt seine Staffel im Kreis Essen deutlich mit acht Punkten Vorsprung an. „Im Sinne des gesamten Vereins wäre diese Lösung natürlich toll. Die erste Mannschaft könnte in der Oberliga bleiben und wir würden aufsteigen“, sagt Höger, der mit seiner Elf aber gerne auch die Saison zu Ende gespielt und den Aufstieg am liebsten sportlich geschafft hätte.

Niederwenigerns Trainer wäre im Falle einer Annullierung nicht sauer

Für den Fall, dass die Saison doch komplett annulliert werden sollte, würde Höger aber keinen Groll gegen die Verantwortlichen hegen. „So eine Entscheidung wäre zwar schade für uns, aber wir würden sie natürlich auch akzeptieren und dann in der nächsten Saison noch motivierter wieder versuchen, den Aufstieg anzupeilen.“