PSV Ennepe II hängt bei Relegationsfrage noch in der Luft

In den unteren Ligen verändert sich für die Hattinger Teams durch das frühere Saisonende in der Tischtennisszene ebenfalls etwas. Es gibt einen Aufsteiger sowie einen Absteiger. Für die zweite Mannschaft des PSV Ennepe ist die Lage dagegen noch unklar, sie belegt einen Abstiegsrelegationsrang, der bestenfalls allerdings keine Bedeutung mehr hat.

Aufsteigen wird nun in jedem Fall die dritte Mannschaft des VfL Winz-Baak, die sich im Winter noch mit Jennifer Jäger, ehemalige Damen-Drittligaspielerin, verstärkt hatte und in die Bezirksklasse hoch wollte. In derselben Liga befindet sich die Reserve des PSV, die auf dem letzten Relegationsrang vor den direkten Abstiegsplätzen steht. Wie der Verband entscheidet, bleibt abzuwarten.

EGV Hattingen steigt in die 2. Kreisklasse ab

In der 1. Kreisklasse spielen ebenfalls heimische Vertreter. Der VfL Niederwenigern beendet mit 18:14 Punkten beenden die Liga nun auf Platz vier. Ärgerlich ist dagegen für die Dritte des EGV Hattingen der Abstieg in die 2. Kreisklasse, da sie mit 6:22 Punkten Letzter ist. „Wir wollten sie eigentlich mit Spielern der abgemeldeten Zweiten stärken“, erzählt der EGV-Vorsitzende Oliver Wagner.