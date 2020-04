Ralph Bodenburg wird neuer Trainer beim TuS Hattingen II

Der TuS Hattingen hat für seine Reservemannschaft in der Kreisliga A einen neuen Trainer gefunden. Ralph Bodenburg übernimmt die Zweitvertretung der Rot-Weißen. Zuletzt trainierte der Coach, der in Sprockhövel wohnt, Concordia Wiemelhausen II (ebenfalls Kreisliga A). Auch in Hattingen hinterließ er schon Spuren, so trainierte er eine kurze Zeit lang Hedefspor Hattingen II.

„Wir hatten einige Gespräche mit ihm und ich glaube, dass uns da ein guter Fang gelungen ist“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Günter Ecker. „Wir wollten einen Trainer, der zu unserem Verein passt. Einen Trainer, der nur auf dem Platz steht und sein Ding durchzieht und dann schnell wieder nach Hause fährt, wollten wir nicht. Mit Ralph Bodenburg haben wir einen Trainer gefunden, mit dem wir gemeinsam etwas entwickeln können.“ Ziel sei es, verstärkt auf die eigene Jugend zu setzen und den Weg gehe der neue Coach mit, so Ecker.

Schnelle Kontaktaufnahme vom TuS Hattingen zum neuen Trainer

Die Kontaktaufnahme erfolgte recht zügig nach dem Rücktritt von Coach Hasan Akca, der nur wenige Pflichtspiele auf der Trainerbank der Hattinger saß. Durch die anhaltende Corona-Krise und das Kontaktverbot dauerte es jedoch ein wenig länger, bis endlich Vollzug vermeldet werden konnte.

Bis vor der Corona-Pause lag der TuS Hattingen II auf Rang 14 der Kreisliga A2, das Team war stark abstiegsgefährdet und wird nun womöglich durch den Verzicht auf Absteiger durch den sich anbahnenden Saisonabbruch gerettet.