Schwimmverein Hattingen schrammt knapp an Medaillen vorbei

Rostock. Bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaft der Masters zeigen die Aktiven des SV Hattingen gute Leistungen. SG Ruhrs Lara Kaufmann ist fleißig.

Sogar ein Weltrekord fiel bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft der Masters am vergangenen Wochenende in Rostock. Nicole Heidemann stellte diesen über die 50-Meter-Brust in der Altersklasse 40 (0:31,81 Minuten) auf.

Von solchen Leistungen waren die Aktiven der SG Ruhr und des Schwimmvereins Hattingen zwar entfernt, nach den drei Tagen in Schleswig-Holstein sprachen sie aber von einer gelungenen Veranstaltung.

„Das Bad ist gut, das Wasser schnell. Die Veranstaltung war etwas langatmig. Wir sind knapp an den Medaillen vorbeigeschwommen, aber unsere Zeiten waren sehr gut und es sind nun alle wieder aus den Coronajahren erwacht“, so Jochen Lumbeck vom Schwimmverein Hattingen.

Gemeinsam mit Nadine Specht, Martina Hagemann, Eva Wick, Jessica Kunsteller und Martin Biskup startete er für den SVH in Rostock.

Schwimmverein Hattingen: Jessica Kunsteller verbessert ihre Bestzeit

Kunsteller verbesserte dabei ihre persönliche Masters-Bestzeit über die 200-Meter Freistil in der AK 30 auf 2:40,19 Minuten. Insgesamt bedeutete das Rang neun. Über die 50-Meter Freistil reichte es in 0:32,55 Minuten für Platz 17 und über die 100-Meter Freistil in 1:12,78 Minuten für Platz 13.

Martin Biskup schwamm die 100-Meter Rücken in 1:13,42 Minuten (AK 40, Rang 12) und die 50-Meter Rücken in 0:34,50 Minuten (14).

Die 4x50-Meter-Freistil-Staffel der Frauen wurde in der Altersklasse 120 bis 159 (die einzelnen Altersjahre werden zusammengerechnet) mit 2:11,10 Minuten Sechste und sicherte sich somit die letzte Urkunde. Die 4x-50-Meter-Lagen Mixed-Staffel aus Biskup, Lumbeck, Wick und Specht (AK 160 bis 199) reichte es in 2:19,16 Minuten für Rang acht. Nadine Specht alleine wurde über die 50-Meter Freistil in der AK 40 in 0:31,14 Minuten Vierte und über die 50-Meter Brust in 0:40,84 Minuten Fünfte.

Jochen Lumbeck erreicht Rang vier

Jochen Lumbeck erreichte über die 50-Meter Brust in der AK 60 in 0:36,16 Minuten Platz vier, über die 100-Meter Brust in 1:25,47 Minuten Rang sechs und über die 50-Meter Schmetterling in 0:34,24 Minuten Platz acht.

Eva Wick wurde in der AK 30 über die 50-Meter Freistil in 0:31,79 Minuten Sechzehnte und über die 50-Meter Schmetterling in 0:35,29 Minuten Vierzehnte. Martina Hagemann landete über die 50-Meter Freistil in der AK 50 über die XX in 0:33,95 Minuten auf Platz neun. Ebenso wie über die 50-Meter Schmetterling in 0:38,21 Minuten.

Lara Kaufmann von der SG Ruhr ist sehr fleißig

Von der SG Ruhr war zudem Lara Kaufmann in der AK 25 unterwegs. Sie wurde über die 50-Meter Schmetterling in 0:31,71 Minuten Vierzehnte, über die 100-Meter Rücken in 01:08,05 Minuten Vizemeisterin, über die 100-Meter Lagen in 1:11,82 Minuten Zehnte, über die 50-Meter Rücken in 0:31,21 Minuten noch einmal Zweite, über die 50-Meter Freistil in 0:28,60 Minuten Dreizehnte, über die 50-Meter Schmetterling in 0:31,71 Minuten Vierzehnte, über die 50-Meter Brust in 0:38,59 Minuten Dreizehnte und zum Abschluss im kleinen Mehrkampf Vierte.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die neue Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel