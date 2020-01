Sechs Jugendfußballteams feiern in Hattingen den Titel

Der Fußballnachwuchs aus Hattingen jubelte laut im Schulzentrum Holthausen. Dort sind die Stadtmeisterschaften der Jugend gelaufen, sechs Teams haben dabei in ihrem Jahrgang um den Sparkassen-Cup gespielt. Zwei Vereine haben mit ihren Jugendmannschaften den Titel verteidigt. Und drei haben eine neuartige Trophäe überreicht bekommen.

Die Sieger waren: der TuS Hattingen in der A- und B-Jugend, die B-Junioren schafften die Titelverteidigung. In der C- und D-Jugend triumphierten die Sportfreunde Niederwenigern. Im Altjahrgang der E-Junioren hat der TuS Hattingen seinen Titel verteidigt. Im Jungjahrgang der E-Jugend siegte die SG Welper.

In der Vergangenheit hat eine zweite Mannschaft gewonnen

2018 ist es sogar mal einer zweiten Mannschaft gelungen, den Titel zu holen. Der TuS Hattingen II siegte damals im Jungjahrgang der E-Jugend. 2019 wurde in der A-Jugend die zweite Mannschaft der SG Welper Dritter, die erste landete einen Platz hinter ihr.

In den jüngeren Altersklassen (E- und D-Jugend) bekommen die Siegerteams jährlich einen neuen Pokal, der sich in seiner Optik verändert (in der C- bis A-Jugend gibt’s einen Wanderpokal). Dieses Jahr überreichte die Fachschaft den Kapitänen einen Säulenpokal. „So eine Art des Pokals hatten wir meiner Erinnerung nach noch nie“, sagt Carrafiello. Er hatte schon vor ein paar Jahren den Wunsch, dieses Modell zu bestellen. „Es macht schon etwas her“, findet der Fachschaftsleiter.

Kinder freuen sich über neuen Pokal

Bei den Kindern kam der Pott gut an, die jüngsten, die ihn in die Luft stemmen durften, waren im Jungjahrgang der E-Jugend die Kicker der SG Welper. „Sie haben sich riesig gefreut, so einen großen Pokal haben sie noch nie vorher gesehen“, erzählt Trainerin Michelle Lenz. Sie selbst war anfangs etwas skeptisch über die Optik, den Kindern gefiel sie aber. Aus der F-Jugend waren die kleinere Pokale gewohnt.

Die gab es in diesem Jahr in dieser Altersklasse und bei den Mini-Kickern wie immer für jedes Kind, da im Fair-Play-Modus gespielt wird. „Dazu hat jeder noch ein Faltblatt als Bilderband bekommen, mit der eigenen Mannschaft, den Trainern mit Pokal sowie unserem Maskottchen Schorschi“, sagt Carrafiello.