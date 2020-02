SG Welper: Basketballer siegen deutlich gegen TG Voerde II

Hattingen. Die Welperaner Korbjäger haben erneut gewonnen und führen weiterhin die Kreisliga an. Dabei mussten sie einige Ausfälle verkraften.

Die SG Welper hat den Tabellendritten, die TG Voerde II, klar mit 78:43 besiegt. Damit hat der Kreisliga-Tabellenführer erneut seine Aufstiegsambitionen unter Beweis gestellt. Allerdings ließen die Welperaner es langsam angehen.

Nach dem ersten Viertel stand es 30:11, zur Halbzeit hatte Welper auf 55:18 erhöht. Einige Spieler, die sonst fest zur Startformation gehören, fehlten. Die Mannschaft kompensierte die Ausfälle gut. Vor allem die Defense war sehr effektiv und ließ besonders in der ersten Halbzeit wenig zu.

Rademacher und Löschner holen viele Punkte für Welper

Was ebenfalls funktioniert: die Fastbreaks, vorne weg durch Max Rademacher und Sven Löschner. Die beiden Langen überzeugten mit 16 und 28 Punkten und vielen guten Zuspielen. Topscorer Löschner war dabei schneller als manch kleinere Spieler, verwandelte einen Korbleger nach dem anderen. Auch von der Freiwurflinie und direkt am Brett war er sehr sicher.

Von außen lief dagegen nicht viel, allein Markus Bartkus netzte zweimal von jenseits der Drei-Punkte-Linie ein. Durch einige schnelle Drives zum Korb kam er auf insgesamt 21 Punkte und setzte einige Male seine Mitspieler in Szene. Auch der Rest des Teams hängte sich rein, erbeutete einige Bälle und punktete so mehrmals. Voerde bewies trotz des deutlichen Rückstand Kampfgeist, spielte in der zweiten Hälfte besser und treffsichererer, war aber unterlegen.

So haben sie gespielt

SG Welper – TG Voerde II 78:43

Welper: Wilkowski (2), Bartkus (21/2), Klippstein (7), Hebel (2), Schreiber (2), Rademacher (16), Fürst, Schmale, Löschner (28).