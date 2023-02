Markus Bartkus und die Bezirksliga-Basketballer der SG Welper gewannen ihr erstes Spiel in der Platzierungsrunde.

Basketball Bezirksliga SG Welper gelingt Top-Auftakt in der Platzierungsrunde

Hattingen. Die Bezirksliga-Basketballer der SG Welper machen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Zu Beginn der Hälfte zwei ist Vorsicht geboten.

Was für ein Einstand in die Platzierungsrunde der Basketball-Bezirksliga. Die SG Welper bezwingt den BSC Hagen mit 65:40 und macht damit schon jetzt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Denn die Punkte aus der Vorrunde wurden mitgenommen. Somit stehen die Hattinger nun bei acht Zählern und damit auf Platz drei der Platzierungsrunde.

SG Welper zeigt in der zweiten Halbzeit eine geschlossene Teamleistung

Der Start ins Spiel missglückte aber zunächst. Mit 2:7 gerieten die Hattinger schnell in Rückstand, was vor allem auf die lethargische Verteidigung zurückzuführen war. Nach einer Auszeit spielte Welper dann aber entschlossener und konnte sich durch einen 14:0-Lauf – angeführt von Markus Bartkus, der 12 Punkte im ersten Viertel erzielte, – auf 16:7 absetzen. Das Viertel endete mit 19:11.

Im zweiten Abschnitt gestaltete die Partie zunächst ausgeglichen. Keine der beiden Mannschaften wollte offensiv etwas gelingen. Der Knoten platzte dann bei Ronnie Schmale, der zwei Dreier in Folge versenkte. Mit einer deutlichen 35:19 Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel starteten die Hausherren phänomenal. Ein sehenswerter Pass von Frank Kuprella auf Markus Bartkus eröffnete die Hälfte. Durch eine geschlossene Teamleistung gewann man dieses Viertel 22:6, was die Vorentscheidung war. Im letzten Viertel ließ die SG Welper etwas nach, konnte den Sieg aber sicher mit 65:40 nach Hause bringen.

Defensive und Offensive spielen gut zusammen

„Ein gelungener Auftakt in die Platzierungsrunde. Das Team hat nach der circa dreiwöchigen Pause kurz gebraucht, ist dann aber entschlossen aufgetreten. Besonders gut hat mir die Teamleistung in der Defensive und das Zusammenspiel in der Offensive gefallen“, sagte Trainer Jan Köplin nach dem Spiel.

