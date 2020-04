SG Welper: Wichtige Stützen bleiben der Mannschaft erhalten

Hattingen. In welcher Liga die SG Welper in der kommenden Saison spielt, ist noch unklar. Wie der Großteil des Kaders aussehen wird, ist jedoch schon gewiss.

Die Situation des Fußball-Bezirksligisten SG Welper ist durch die Corona-Krise ungewiss. Die Sportgemeinschaft hätte als Tabellenzweiter sportlich noch die Chance in die Landesliga aufzusteigen, doch ob das Team von Trainer Seung-Man Hong diese Gelegenheit auch noch erhält, ist fraglich und auch deshalb waren die Personalplanungen zuletzt ins Stocken geraten.

Nun wurde allerdings ein Durchbruch erzielt. 14 Spieler haben den Grün-Weißen ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben und zwar unabhängig der Ligazugehörigkeit.

“Die Mannschaft möchte in dieser Konstellation zusammenspielen“

„Ich bin wirklich stolz auf die Truppe“, sagt Seung-Man Hong. „Wir haben in den vergangenen Tagen viele Einzelgespräche geführt. Die Mannschaft möchte weiterhin in dieser Konstellation zusammenspielen. Das war auch die einzige Bedingung der Spieler.“

Verlängert haben neben Torwart Sven Möllerke und Kapitän Tim Dudda auch Marvin Grumann, Max Claus, Marco Bakenecker, Marc Kaulitzky, Serdar Bastürk, Aykut Akyildiz, Frederic Krawinkel, Dennis Mackowski, Mark Heinrich, Sidney Rast, Hakan Abanoz und Filipp Andreew.

„Ein paar andere Spieler brauchen noch ein paar Tage Bedenkzeit“, erklärt Seung-Man Hong. „Aber auch da haben wir noch Hoffnung.“

Finanzielle Einschnitte bei der SG Welper

Die Zusagen trotz der ungewissen Situation zeige, welcher Charakter in der Truppe stecke, so Hong. „Wir müssen in der nächsten Spielzeit leider auch ein paar finanzielle Einschnitte machen“, erklärt der Trainer, der mit seinem Co-Trainer Daniel Gerling auch in der kommenden Saison in der Verantwortung stehen wird. Deshalb seien die vielen Verlängerungen um so erfreulicher, sagt Hong.